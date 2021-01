FLAGRANT: Bărbat de 44 de ani, prins de către polițiștii din Alba în timp ce încerca să vândă un dispozitiv de ochire cu laser, deținut ilegal

Un bărbat de 44 de ani din Ciugud a fost prin în flagrant de către polițiștii din Alba încercând să vândă un dispozitiv de ochire cu laser, pentru armele de vânătoare, obiect interzis pentru deținere.

La data de 8 ianuarie 2021 polițiștii Serviciului Arme, Explozivi, Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba l-au prins, în flagrant delict, pe un bărbat de 44 de ani, din comuna Ciugud, județul Alba, în timp ce încerca să comercializeze un dispozitiv cu emisie laser, destinat armelor de vânătoare care permite iluminarea și fixarea vânatului la o distanță de 200 de metri, care este interzis la deținere sau comercializare, potrivit legislației în vigoare.

Dispozitivul a fost indisponibilizat, iar față de bărbat, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „deținere, port, confecționare precum și orice altă operațiune privind circulația armelor letale a munițiilor, mecanismelor sau dispozitivelor acestora…. fără drept”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 342, alin. 1 din Codul Penal.