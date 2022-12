FC Argeș Volei Pitești – Volei Alba Blaj 0-3, victorie de serviciu pentru campioană

Cristian Alexandru Albu, primarul orașului Abrud, a decernat duminică, 4 decembrie, un titlu de Cetățean de Onoare antrenorului de schi alpin, Tiberiu Tanțoș.

Ceremonia a avut loc la sediul primăriei Abrud, într-un cadru restrâns la care au participat oficialități locale, familia și câțiva invitați. Tiberiu Tanțoș, în vârstă de 70 de ani este născut și crescut în localitate, provenind dintr-o familie cu rădăcini maghiare.

El și-a desfășurat aici întreaga activitate, de peste 40 de ani, profesând din anul 1978 la cluburile sportive zonale și locale din zona munților Apuseni unde a predat schiul alpin multor generații. Chiar dacă zona Apusenilor și nici chiar țara noastră nu au tradiție în ceea ce privește sporturile de iarnă, Tiberiu Tanțoș s-a încăpățânat să creadă contrariul, demonstrând că prin muncă și dedicare orice este posibil, iar sportivii săi au ajuns să concureze la cele mai importante competiții interne și internaționale.

“Este o mare onoare să fiu numit cetățean de onoare al orașului Abrud. Vreau să mulțumesc pentru întreaga susținere de care m-am bucurat din partea familiei, a prietenilor, părinților și a comunității locale. Sunt onorat că am avut ocazia să contribui la formarea și succesul multor generații de schiori, că am reușit să le deschid orizonturi și să le fac să simtă din gustul succesului. Am fost onorat să îmi reprezint țara și orașul cu mândrie peste tot în lume și să fac să răsune numele orașului Abrud acolo, unde poate unii nici nu s-ar fi gândit. Stau dovadă la toate acestea multitudinea de trofee câștigate în țară și în străinătate, calificările la competiții de mare anvergură, distincțiile primite și recunoașterea forurilor naționale de specialitate. Am muncit cu dedicare și sunt foarte recunoscător că pot face lucruri mărețe pentru orașul meu natal și pot să fiu un cetățean model. Vă mulțumesc pentru susținerea acordată și simt o mare onoare a avea în familie două astfel de titluri de cetățean de onoare, chiar dacă una este acordată Post Mortem. Fiul meu Andrei a fost pentru mine îndrăzneală și curaj să încerc mai mult, el m-a călăuzit și m-a inspirat chiar și după acel moment de cotitură, aducându-mi aminte că nimic nu este veșnic. Așadar, puține de zis și multe de făcut!”, a declarat Tiberiu Tanțoș.

Antrenorul abrudean are în palmares peste 150 de medalii câștigate la Campionatele Naționale și Campionatele Naționale Școlare, dintre care 50 doar de aur, la care se adaugă alte câteva zeci de medalii la campionatele naționale universitare și nenumărate podiumuri la concursurile interne, cârora le-a pierdut de mult șirul. De asemenea numără peste 10 campioni naționali și chiar multipli campioni naționali pe care i-a scos de-a lungul timpului, marcând chiar niște premiere (podium integral cu juniorele de la CSȘ Câmpeni la Campionatul Național în 2015 sau doi ani mai târziu când o singură sportivă a reușit să câștige toate probele, să obțină 8 titluri de campioană națională și două de campioană universitară). Sportivii au avut ocazia să participe la numeroase concursuri internaționale, bifând întreg circuitul, de la Campionatul Mondial de Copii și până la curse FIS, curse din Cupa Europei sau Campionate Mondiale. A fost prezent și s-a calificat la 4 Campionate Mondiale de Juniori (Crans Montana – Elveția 2011, Roccaraso – Italia 2012, Jasna – Slovacia 2014, Are – Suedia 2017), la un Campionat Mondial de Seniori (St. Moritz – Elveția 2017), la Festivalul Olimpic al Sportului European (Poiana Brașov – 2013 și Sarajevo – 2019), are peste 300 de starturi la întreceri internaționale, 3 în Cupa Mondială și 6 starturi în Cupa Europei, dar și peste 10 clasări pe podium la acest nivel.

A avut, de asemenea o calificare și la Jocurile Olimpice din Coreea de Sud 2018, la care din păcate nu a reușit să ia parte. Promotor al sportului și al mișcării în aer liber, a organizat competiții de schi, în munții Apuseni și nu numai, în plus a primit numeroase distincții din partea FRSB, sau în cadrul Galei Sportului Județean, atât el, cât și elevii săi.

Trebuie specificat faptul că Andrei, fiul său, este cetățean de onoare al orașului Abrud, Post Mortem, din 2013. Considerat unul dintre cei mai titrați schiori ai României, cel care a dus mai departe tradiția familiei la schi alpin, a plecat dintre noi în urma unui tragic accident auto în vara lui 2012.

Pentru antrenorul Tiberiu Tanțoș această distincție de cetățean de onoare vine să-i întregească întreaga carieră, împreună cu certitudinea aprecierii comunității locale și cu onoarea de a reprezenta la cel mai înalt nivel orașul natal, Abrud, al cărui nume l-a făcut cunoscut la nivel național, l-a dus în marea arenă a schiului mondial, aducând cinste și recunoaștere întregii regiuni.