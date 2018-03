Fazanul alb, vedeta calendarului 2018 al Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Alba, a fost împușcat. REVOLTĂ pe Facebook împotriva celui care ”a preferat să-l facă supă de tăieței”, în loc să-l ocrotească

Fazanul alb – un exemplar foarte rar – care trăia de doi ani în zona unei localități din apropiere de Alba Iulia, a fost împușcat de un vânător. Acest lucru a stârnit revolta celui care a fotografiat pasărea de mai multe ori, Felix-Bogdan Dragomir (și el vânător), care a postat un text foarte dur pe rețeaua de socializare:

”Acest minunat exemplar de fazan, care in ciuda lipsei totale a mimetismuului a reusi sa supravietuiasca vreme de 2 ani ,tuturor pradatorilor naturali s-a intalnit in data de 20.02.2018 cu Pradatorul Suprem – am vrut sa scriu Omul , dar cel care l-a impuscat nu poate fi numit astfel, nici macar vanator nu poate fi numit….in cel mai fericit caz se poate numi UCIGAS, care nu isi poate stapanii reactiile.Ce suflet poti sa ai sa ucizi fazanul care a aparut pe coperta calendarului editat de asociatia din care faci parte , calendar care a ajuns si in casa ta si culmea, daca tot nu te-ai putut abtine sa tragi in el si sa-l omori, in loc sa-l naturalizezi si sa-l donezi asociatiei , ai preferat sa-l faci supa de taietei. Sincer mi-e scarba de astfel de personaj”, a scris acesta.

El nu a dorit să facă public numele celui care a omorât fazanul, însă, din comentarii, vânătorii cu experiență îl pot identifica deoarece este ”cel care se autointitula pe vremuri Dumnezeul vânătorilor din Alba” și a fost, în urmă cu mai mulți ani, președintele AJVPS din județ.

Se pare că acesta și-ar fi recunoscut fapta, în fața colegilor, motivând că a considerat că ”era de selectie, degenerat și a făcut un bine terenului”.

FOTO: Felix-Bogdan Dragomir