Extinderea rețelei de iluminat public pe 18 străzi din Alba Iulia: Licitația pentru proiectare și execuția lucrărilor, lansată în SEAP...

Cartierul Racoviță va vedea canalizare… la primăvară! Primarul Gabriel Pleșa, luat la întrebari de localnici

Edilul Gabriel Codru Pleșa a condus cea mai nouă întâlnire din seria ”Primarul pe strada ta” pe strada Emil Racoviță, unde s-a întâlnit cu locatarii zonei.

Întrebarea care stătea pe buzele tuturori a fost ”Când se încep mult așteptatele lucrări de modernizare ale cartierului? Când vom avea canalizarea mult promisă?”. Gabriel Pleșa a venit în sfârșit cu un răspuns exact: ” Am reușit să semnăm contractul de finanțare, acum totul e sigur. Am dat drumul la procedura de achiziție, dar aceste achiziții vor dura cam două luni. Categoric veți vedea utilajele pe drum cam din martie încolo”. Locatarii sunt în continuare rezervați asupra promisiunilor pe care primarul le întărește de fiecare dată când ajunge ”în vizită” pe strada cu pricina.

Primarul a fost ,totuși, luat prin surprindere de o problemă despre care el declară că ”nu a știut nimic”. În timpul discuțiilor despre canalizarea pe Emil Racoviță un locatar de pe strada anexă Petre Ispirescu a adus la suprafață problema străzii lor: ”Pe strada noastră există deja canalizare, dar este subdimensionată. Nu avem niciunul fosă septică. Ce vom face?”. Edilul a fost vizibil luat prin surprindere, încercând să gasească o soluție cât mai rapid, fără sorți de izbândă.

La capitolul ”asfaltare” situația e și mai rea. ”Proiectul de modernizare a străzii Emil Racoviță e cu finanțare în proporție de 70%, deci va trebui să mai găsim niște bănuți. Asta nu ar fi o problemă, să ajungem doar în faza aia. Această modernizare s-ar putea să dureze undeva la vreo doi ani de zile.

O altă problemă discutată a fost cea a exproprierilor. Reamintim că pe strada Emil Racoviță există, deja, proprietari care au cedat cei doi metri regulamentari, dar în continuare apar pe listele nominale cu proprietari care trebuie să își cedeze din teren. Fiecare proprietar a fost despăgubit cu 2 euro pe metru pătrat. Un locatar al zonei a fost extrem de nemulțumit de prețul oferit de Primărie: ”Domnule primar, eu când am cumpărat terenul aici, acum 8 ani, am dat 22 de euro pe metru pătrat. Acum primesc 2 euro! Atunci nu era considerat drum dar acum, dintr-o dată a devenit drum?”. Edilul nu a lăsat situația ”în coadă de pește ” și a răspuns locatarului: ”Exproprierile au fost făcute în interes public. Noi am făcut evaluare și am băgat hotărârea în Consiliul Local. Dacă nu sunteți mulțumit cu prețul oferit îl puteți ataca în instanță.”