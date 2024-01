Extinderea rețelei de apă potabilă în Valea Vințului: Primăria a solicitat aviz din partea APM Alba

Primăria comunei Vințu de jos a solicitat emiterea acordului de mediu de către APM Alba pentru proiectul „Extindere rețea apă potabilă sat Vurpăr și sat Valea Vințului, comuna Vințu de Jos, județul Alba”.

Punctele de cuplare a conductei de apa proiectate in cea existenta se va face prin intermediul unor mufe prin electrocuțiune. Punctele de cuplare a conductei de apa proiectata in conducta de apa existenta vor fi strategic amplasate pentru a asigura o acoperire eficienta si uniforma in satul Valea Vintului.

Se vor lua in considerare punctele cheie de interconectare pentru optimizarea distributiei si pentru a minimiza pierderile de apa. Proiectul va respecta standardele tehnice si va implica colaborarea cu autoritatile competente pentru a asigura o integrare corespunzatoare in reteaua de apa existenta, in conformitate cu normativele si reglementarile in vigoare.

Pentru branșarea imobilelor la rețeaua de apa potabila cuprinse in cadrul acestui obiectiv se impune, subtraversarea Văii Vintului. Pentru racordarea imobilelor individuale se impune subtraversarea cu teava PEHD Dn25mm in conducta de protectie PEHD Dn63mm cu montarea apometrului in camin de PEHD echipat complet. Racordarea a 2 sau mai multi beneficiari se va realiza prin subtraversare cu teava PEHD Dn63mm in conducta de protectie PEHD Dn110mm.

Reteaua propusa se va racorda in reteaua existenta PEHD Dn110mm, conform planului de situatie astfel încât sa se respecte STAS – 8591/97, referitor la pastrarea distantelor fata de retelele existente în zona. Cuplarea la conducta de apa existenta se va face prin intermediul unei mufe prin electrofuziune.

Tinand cont de faptul ca nu exista hidranti de incendiu in zona, conform planului de situatie, pe reteaua proiectata este nevoie de montarea unui hidrant de incendiu (respectand NP 086-2005) conform planului de situatie.

