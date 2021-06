EVALUARE NAȚIONALĂ 2021, în Alba: Aproape 2.200 de elevi, înscriși la examen. Etapă specială pentru cei care, din motive medicale nu s-au putut prezenta la susținerea probelor

La Evaluarea Națională din sesiunea iunie-iulie 2021 s-au înscris 2171 de absolvenți ai clasei a VIII-a, dintre cei 2429 de elevi înscriși în clasa a VIII-a în anul școlar 2020-2021, conform centralizării realizate de Comisia Județeană de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Alba.

Examenul începe marți, 22 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Joi, 24 iunie, se desfășoară proba la Matematică, iar vineri, 25 iunie va fi susținută proba la Limba și literatura maternă. Probele pentru examenele naționale încep la ora 9:00 și se vor desfășura în 35 de centre de examen în județul Alba.

Primele rezultate vor fi comunicate marți, 29 iunie, până la ora 14:00 (în centrele de examen).

Contestațiile pot fi depuse în zilele de 29 iunie (în intervalul orar 16:00 – 19:00) și 30 iunie (în intervalul orar 8:00 – 12:00). Acestea pot fi depuse/transmise și prin mijloace electronice. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi afișate duminică, 4 iulie.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore și începe după alocarea a 15 minute pentru completarea datelor de identificare pe broșura cu subiectele de examen. Probele sunt monitorizate audio-video.

Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor/schemelor și instrumente de desen la proba de Matematică.

Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Evaluării Naționale în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise, după finalizarea ultimei probe prevăzute în Calendarul de desfășurare a Evaluării Naționale.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări/materiale: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.)

Reamintim faptul că fiecare centru de examen va dispune de echipamente și materiale de protecție (măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini, etc), iar băncile vor fi așezate la distanța de cel puțin 1 m una de alta.

Pentru absolvenții claselor a VIII-a care, din motive medicale (izolare/carantină/valori ale temperaturii peste limitele admise) sau din alte motive justificate prin certificat medical, nu s-au putut prezenta la probele Evaluării Naționale, se va organiza o etapă specială a Evaluării Naționale, la care se vor putea înscrie în perioada 28 iunie – 2 iulie 2021, prezentând un certificat medical. Probele scrise din cadrul etapei speciale se vor susține, după următorul calendar: 5 iulie – proba la Limba și literatura română, 6 iulie – proba la Matematică; 7 iulie – proba la Limba și literatura maternă. Primele rezultate la etapa specială vor fi afișate în 9 iulie.

Inspectorul Școlar General, prof. Cornel Sandu transmite tuturor elevilor mult succes la probele pe care le vor susține. „Dragi elevi, suntem la finalul unui an școlar care ne-a învățat că orice obstacol poate fi depășit, că împreună putem găsi cele mai bune soluții ca educația să continue. Este important să abordați cu încredere acest prim examen din viața voastră, să vă concentrați, să citiți cu atenție cerințele și să rezolvați toate subiectele propuse. Le mulțumesc părinților și profesorilor care v-au fost alături în aceste vremuri de criză! În județul Alba vom asigura condiții optime de desfășurare a examenelor în așa fel încât fiecare elev să poată obține cel mai bun rezultat. Vă doresc mult succes!”

Ministerul Educației și Inspectoratul Școlar Județean Alba pun la dispoziția celor interesați o linie TELVERDE – 0800801100/ 0800816258 – pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul Evaluării Naționale. Numărul va fi disponibil în perioada 22-25 iunie, între orele 8:00 – 16:00.