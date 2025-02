Eurodeputatul Victor Negrescu explică de ce nu a fost invitată România la Paris: ”Nu suntem percepuți ca un partener stabil”

Modul în care partenerii noștri externi văd tensiunile din România fac ca țara noastră să nu fie percepută ca fiind un partener stabil, spune eurodeputatul Victor Negrescu. El afirmă că trebuie o nouă strategie de politică externă și politică europeană.

„Nu ni s-a închis ușa în față (la reuniunea de la Paris – n.r.), însă da, România are astăzi o problemă de reputație și aceste alegeri prezidențiale și modul în care partenerii noștri externi văd tensiunile din România fac ca țara noastră să nu fie percepută ca fiind un partener stabil. Totodată, cred că avem probleme reale, în ceea ce înseamnă acțiunea noastră externă și nu este doar de acum, de mult timp, din păcate, am lăsat lucrurile la voia întâmplării. De aia ne trebuie o nouă strategie de politică externă și politică europeană”, spune la B1 TV Victor Negrescu.

Vicepreședintele Parlamentului European afirmă că „nu e normal ca extremiștii din România să abereze cu privire la politica externă a României”.

„Am remarcat, de exemplu, ieri cum domnul Georgescu spunea de faptul că Marea Britanie a făcut parte din primele 5 state care au creat Uniunea europeană, ori Marea Britanie a intrat mult mai târziu în UE și nu are nici legătură Brexitul cu ce se întâmplă acum în România. Aceste lucruri se datorează faptului că poate nu am avut oamenii potriviți care au gestionat aceste aspecte și nu am avut curajul necesar. Astăzi trebuie să luptăm pentru această identitate pro-europeană, euroatlantică a României cu acțiuni ferme. (…)

E important să fim foarte activi în această privință, cu o nouă abordare mult mai coerentă, mult mai incisivă, o reformare a acțiunii noastre externe, cred că este necesară dacă tot vorbim acum de reforme și așa mai departe. În sensul acesta, mă aștept să avem aceste lucruri prezentate într-o manieră elaborată de președintele interimar, dar ce e important pentru noi este să acționăm pentru că se așteaptă din partea noastră să apărăm interesele României și trebuie să le spunem că le apărăm aceste interese, adică într-o manieră coerentă.

Interesele României, stabilitatea României depind de modul în care țara noastră va activa în continuare în Uniunea Europeană și NATO. Ori ieșirea noastră din aceste două structuri reprezintă costuri uriașe nu doar pentru noi ca țară, dar și pentru români într-o manieră directă”, încheie Negrescu.

Summit convocat de Macron

Președintele francez Emmanuel Macron găzduiește luni un summit important la Paris, dedicat situației din Ucraina și securității europene. La reuniune sunt așteptați să participe lideri de marcă ai Europei: secretarul general al NATO Mark Rutte, premierul italian Giorgia Meloni, cancelarul german Olaf Scholz, premierul britanic Keir Starmer și prim-ministrul polonez Donald Tusk, conform informațiilor publicate de cotidianul The Guardian, care citează surse britanice.

Ministrul de Externe Emil Hurezeanu pledează pentru participarea României la viitoarele negocieri de pace privind Ucraina și la procesul de reconstrucție post-conflict, subliniind contribuția semnificativă a țării noastre în sprijinul vecinului său.

„Vrem să participăm alături de aliații noștri din NATO și din Uniunea Europeană la tratativele de pace și vrem să fim parte și la reconstrucția Ucrainei, pentru că rolul nostru în acest război de ajutorare a Ucrainei a fost dintre cele mai importante (…) Nu avem doar frontiera cea mai lungă cu Ucraina, ci am sprijinit transferul a peste un milion de refugiați, transferăm în fiecare sezon al recoltelor între 50 și 60 de milioane de tone de cereale ucrainiene prin porturile noastre, antrenăm piloți de 16 ucrainieni.

Am cedat Ucrainei unul din bateriile Patriot, una din cele cele patru, 25% din zestrea noastră cea mai modernă de apărare antirachetă. Suntem una din țările care respectă pactele, tratativele. Suntem una din țările europene aflate într-o comunitate de destin cu Statele Unite încă de la Revoluția Română”, a declarat Hurezeanu pentru caleaeuropeana.ro.

