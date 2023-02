Elevii români, motivați să învețe: Vor CREȘTE bursele de merit, pentru medalii la olimpiade naționale și internaționale

AMENZI de 75.000 lei date de Protecția Consumatorului Alba la mai multe centre de îngrijire a vârstnicilor: Ce deficiențe au fost găsite

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Alba a desfășurat, în ultima perioadă, acțiuni de verificare a respectării prevederilor legale în domeniu la 15 operatori economici care activează în domeniul centrelor rezidențiale destinate îngrijirii persoanelor vârstnice, de pe raza județului Alba.

Acțiunile fac parte din tematica națională de control, pe acest sector de activitate, coordonată de vicepreședintele ANPC, Sebastian Hoțea.

Pentru deficiențele constatate, la 14 dintre operatori verificați, comisarii CJPC Alba au aplicat următoarele sancțiuni:

– 18 avertismente;

– 7 amenzi contravenționale în valoare de 75.000 lei;

– oprirea definitivă de la utilizare, în prestarea serviciului, a unor produse dovedite a fi neconforme

– oprirea temporară de la prestarea serviciului până la remedierea deficiențelor constatate, în cazul unui operator economic.

Dintre cele mai frecvente abateri constatate, menționăm:

– lipsa afișării substanțelor alergene conținute de preparatele culinare și a celor care provin din produse congelate în cadrul meniului din sala de mese sau chiar absența meniului, cu totul – una dintre unități nu are bloc alimentar, nu deține spălătorie și nici contract de prestări servicii catering,

– modificarea stării termice a produselor (din proaspăt. în refrigerat sau congelat)

– utilizarea de produse și proceduri nesigure (produse alimentare fără etichetă cu elemente de identificare caracterizare, nerespectarea condițiilor prescrise sau declarate, folosirea unor medicamente expirate)

– deficiențe la sistemul electric (utilizarea unor prize fără capac, a echipamentului electric fără protecție),

– lipsa lucrărilor de renovare la unele locații (ex.: grup sanitar nefuncțional, calorifere afectate de rugină etc.)

– neafișarea regulamentului intern, precum și a programului de vizite și activități zilnice – lipsă informării privind numele beneficiarilor repartizați pe camere

– lipsa verificării metrologice la unele cântare utilizate.

„Nu tolerăm nici un fel de deficiență, așa cum consumatorii știu deja. Supraveghem prestarea serviciilor către consumatori permanent, pentru a ne asigura că operatorii economici le respectă drepturile și, implicit, legea. Acțiunile de verificare în acest domeniu de activitate vor continua și în următoarea perioadă” – Emil Nistor, comisar șef adjunct CJPC Alba.