Elevii de la Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” Alba Iulia, activități de ecologizare în zona râului Ampoi

Elevii de la Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia au continuat seria activităților de ecologizare, de această dată în zona râului Ampoi:

”Activitățile cuprinse în cadrul programului „Săptămâna verde” au continuat cu o activitate de ecologizare pe malul râului Ampoi, activitate la care au luat parte elevii claselor a X-a B și F, alături de profesoarele diriginte Emilia Ioniță și Anca Hațegan. După ce au strâns gunoaiele, elevii au urmărit și proiecții de filme documentare cu temă ecologică și au prezentat referate și proiecte pe această temă.

„În urma experienței minunate în natură, în care ne-am implicat în ecologizare alături de doamna dirigintă și colegii noștri, am realizat cât de importantă este natura pentru noi. Așadar, am decis să prezentăm un proiect captivant despre importanța protejării mediului și a respectului pentru natură. Sper că am reușit să inspirăm pe cât mai mulți să acționeze pentru un mediu mai curat și sănătos!”, au spus elev caporal Ionela Gălușcă și elev fruntaș Hagiu Maria.

Tot săptămâna aceasta, elevii clasei a IX-a A, alături de profesoara dirigintă Simona Mureșan, au ales să își ambienteze sala de clasă și au plantat mușcate.

Jardinierele cu flori au fost așezate apoi la geamuri pentru ca spațiul în care elevii își desfășoară activitatea educativă să ofere culoare, armonie și energie”, scrie pe pagina de socializare a colegiului.

