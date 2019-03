Echipa din “Mica Romă”, la un pas de istorie | Marți, de la ora 17.00, la Sibiu, Volei Alba Blaj – Știința Bacău, în semifinalele Cupei CEV

La adăpostul victoriei nete din Moldova, Volei Alba Blaj dispută marți, 5 martie, de la ora 17.00, în Sala “Transilvania” din Sibiu, returul semifinalei Cupei CEV, cu Știința Bacău.

După 3-0 la Bacău, în manșa tur, matematic formația din “Mica Romă” are nevoie de adjudecarea a două seturi, pentru a scrie istorie, calificarea în a doua finală continentală consecutivă. “Mergem în cadență spre finală”, este mesajul ferm transmis de gruparea blăjeană, prin vocea lui Sergiu Ștefănescu, președintele Consiliului Director al CSM Volei Alba Blaj, înaintea returului penultimului act al competiției europene, a doua ca și importanță. În mjlocul unul program extrem de încărcat, Volei Alba Blaj este favorită incontestabilă la accederea în finala Cupei CEV, unde, după toate probabilitățile, va întâlni gruparea italiană Busto Arsizio, în dubla din 19 și 26 martie, primul meci în România.

La primul joc la Sibiu după “minunea Galatasaray”, se așteaptă un spectacol în Sala “Transilvania”, în condițiile în care Volei Alba Blaj poate celebra o performanță remarcabilă, al doilea an la rând într-o finală europeană, după ce în 2018 a disputat, la București, ultimul act al Champions Leage. După victoria fără drept de apel de săptămâna trecută și demonstrația de forță de la Bacău, oficialii Volei Alba Blaj îndeamnă la calm și circumspecție înaintea returului cu imprevizibila echipă pregătită de Grapă. „Este clar că suntem favoriți, avem avantaj mare, dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, pentru că orice se poate întâmpla. Vrem să jucăm finala, este clar și ne dorim să aducem la Blaj Cupa CEV”, a declarat antrenorul Darko Zakoc. „Ar fi extraordinar să joc o nouă finală europeană, este visul meu de când am început să joc volei, dar trebuie să fim atente, concentrate și să jucăm la fel de bine ca săptămâna trecută la Bacău”, a completat Nneka Onyejekwe, căpitanul Volei Alba Blaj. “Deși am câștigat foarte clar la Bacău, zarurile nu sunt aruncate încă. Trebuie să fim atenți, doar de noi depinde soarta calificării, să oferim voleiul de care suntem capabili, să ne demonstrăm valoarea. Sperăm ca sala să fie plină, iar publicul să sărbătorească alături de noi, la final, o nouă calificare într-o finală europeană”, a menționat Vladimir Bacșiș, directorul general al Volei Alba Blaj. După jocul din competiția continentală, Volei Alba Blaj revine în întrecerea internă, Divizia A1, ce programează trei jocuri într-o săptămână, două externe, la Dinamo (duminică, 10 martie) și Târgoviște (marți, 12 martie) și derby-ul campionatului, din Sala “Timotei Cipariu”, cu rivala CSM București (sâmbătă, 16 martie).