E OFICIAL! S-a anunțat comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale. Decizia coaliției PSD-PNL

Alegerile locale și cele europarlamentare vor fi comasate, anunță Nicolae Ciucă. Pentru europarlamentare va exista o listă comună a PSD și PNL, iar pentru locale liste separate.

Alegerile vor fi organizate în data de 9 iunie 2024.

„Decizia Coaliției de a comasa cele două runde de alegeri. Această decizie a urmat unui proces în care fiecare dintre noi au consultat Birourile politice ale partidelor. Ne-am reunit în Coaliție, apoi am avut concluziile”, a afirmat Nicolae Ciucă.

„Decizia finală, dincolo de comasare, prevede ca la nivelul alegerilor locale fiecare partid să candideze cu forțe proprii, iar la nivel de europarlamentare cu listă locală”, a completat liderul PNL.

„În anumite momente partidele politice trebuie să dea dovadă de un minim sacrificiu de orgoliu pentru interesul românilor și stabilitatea țării (…) Nu ne putem permite să fragilizăm ceea ce ține de stabilitatea țării, pentru micile orgolii politice”, a mai afirmat președintele PNL.

Ciolacu: Nu e împotriva democrației

„Am dovedit, noi, cei din PSD, și cei din PNL, că putem să luăm decizii în momente dificile. A fost criză pandemică, energetică, a venit război la frontieră, a fost criză socială etc (…) Prezența cea mai mare la alegeri e prezența de la locale. Prezintă interesul cel mai mare cetățean, pentur aleg primul gospodar al orașului, al comunei, al județului. Că am decis să facem comasarea nu e ceva împotriva democrației. E un un plus pentru democrație. Am decis astăzi să avem și o alianță electorală pentru lista de europarlamentare”, a punctat Marcel Ciolacu.

„Este vorba de stabilitatea României, de coerență, de asumare și de drumul României, nu neapărat de astăzi, ci de viitor”, a mai afirmat premierul

