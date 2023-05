După 9 ani, Industria Galda de Jos, iarăși campioana județului Alba! Antrenorii Doru Oancea și Dan Comșa, la al 3-lea baraj de promovare

Echipa feminină Under 15 a CS Municipal Unirea Alba Iulia a devenit vicecampioană națională la respectiva categorie de vârstă, în urma ultimul turneu, care s-a disputat în Bazinul Olimpic Cetatea Marii Uniri.

Campioană a fost Dinamo București, iar în ierarhie au urmat CSȘ Nr. 1 București (medalii de bronz), CSȘ Triumf București și Crișul Oradea.

“Este o peformanță pentru aceste fete talentate. Nu puteam mai mult în condițiile în care Dinamo are secție de polo de 70 de ani, iar noi activăm numai de 6 ani. Există perspectivă, ne dorim să creștem, dar pentru aceasta e nevoie de multă multă muncă”, a spus Radu Mircea Urcan, directorul CSM Unirea Alba Iulia.

Clubul unirist a avut 4 formații în această ediție a campionatelor juvenile organizate de Federația Română de Polo, după cum urmează: *feminin, Under 15 – medalii de argint; Under 17 – locul 4; *masculin; Under 15 – locul 7, Under 17 – poziția a 5-a.

*Cinci jucătoare convocate la loturile naționale

La nivelul fetelor Under 15, Amalia Novăcean a impresionat în această stagiune, jucătoarea obținând două distincții individuale: a fost desemnată MVP-ul campionatului și a cucerit și titlul de golgheter. De altfel, Amalia, deși mai mică la vârstă, împreună cu alte 3 colege de club (Dorofeea Vârtosu, Sara Mihai și Alesia Daian) au fost convocate la lotul național de junioare Under 17. Reprezentativa României se pregătește la Târgu Mureș în perioada 5-11 iunie, pentru Campionatul European prevăzut în Turcia, la Manisa, în intervalul 29 iulie – 5 august. De asemenea la acțiunile altei reprezentative tricolore, aceea Under 15, au mai fost selecționate Alesia Daian (prezentă și la Under 17) și Larisa Jorja (portăriță).

Lotul CSM Unirea: Amalia Novăcean, Victoria Borodachi, Larisa Jorja, Sara Mihai, Alina Feodorov, Alessia Daian, surorile Nadin Tiron și Derina Tiron, Teodora Udrea, Flavia Șoaită, Ilinca Bucur, Maya Șoaită, Diana Tanislav, Iulia Roman, Luiza Dumitreasa. Antrenori Ovidiu Pocol și Dorin Pocol.