DUMINICĂ: Musicalul pentru copii „Erus și Valea Iubirii”, la Inspire Cinema din Alba Mall

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 3 – 9 noiembrie 2023. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

The Marvels 3D Avanpremiera

Regia: Nia DaCosta

Cu: Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic

Durată: 110 min

Rating: AP 12

După ce puterile lor se împletesc în urma unui eveniment misterios, Carol Danvers, Kamala Khan și Monica Rambeau sunt obligate să coopereze pentru a salva universul.

Joi 21:15

Space Pups / Extratereștri cu codițe Avanpremiera

Regia: Jason Murphy

Cu: Riley Madison Fuller, Krista Kelley, Myron Donley, Elijah Green, Matt Kinback

Gen Film: Aventuri, Familie, SF

Durată: 97 min

Rating: AG

Doi copii și părinții lor ajută un trio de extratereștri transformați în câini drăgălași și prietenoși să scape din ghearele unui vânător local de OZN-uri. În acest timp, patrupezii spațiali trebuie să-și repare nava spațială.

Dublat: Vineri pana Duminica 12:35

Rapunzel

Regia: Daniel Burcea

Cu: Daniel Burcea, Andra Mirescu, Victor Bucur, Ana Maria Calita

Gen Film: Teatru

Durată: 40 min

Rating: AG

Dupa ce a primit puterea de vindecare de la o floare magica, Rapunzel este rapita din palat in mijlocul noptii de catre mama Gothel. Mama Gothel stie ca puterile magice ale florii sunt in parul de aur a lui Rapunzel si pentru a ramane mereu tanara planuieste sa o tina pe Rapunzel in turnul ei ascuns.

Dublat: Duminica 11:30

It Lives Inside / Raul din interior

Regia: Bishal Dutta

Cu: Megan Suri, Neeru Bajwa, Mohana Krishnan, Betty Gabriel

Gen Film: Drama, Horror, Mister

Durată: 104 min

Rating: N15

Sam, o adolescentă nord-americană cu origini indiene, trăiește într-un cartier idilic alături de mama ei conservatoare și de tatăl ei asimilat. Insecuritățile ei culturale cresc din cauza prietenei ei înstrăinate, Tamira, care în mod misterios poartă mereu cu ea un borcan de sticlă gol. Într-un moment de furie, Sam sparge borcanul și eliberează o forță demonică indiană străveche care o răpește pe Tamira.

Vineri pana Joi 21:30

21 Rubies / 21 de rubini

Regia: Ciprian Mega

Cu: Corina Moise, Mickey Rourke, Anthony Delon

Gen Film: Drama

Durată: 155 min

Rating: AP 12

Nina (Corina Moise) este o tânără procuroare, care, împreună cu iubitul ei, Yuri (Anthony Delon), regizor de film, lucrează la dezvoltarea unui scenariu, inspirat dintr-o poveste de familie.

Tensiunile politice de la sfârșitul anului 2022, o aduc pe Nina în atenția publică, numele ei fiind vehiculat pentru poziția de Procuror General al României. Numirea în această funcție depinde, însă, de Mickey Mandovanis (Mickey Rourke), Secretar de Stat al Guvernului american, și de Nicoletta Delalachiessa (Elisabetta Pellini), reprezentanta Comisiei Europene.

Duminica 18:30

Anatomie d’une chute / Anatomia unei prăbușiri

Regia: Justine Triet

Cu: Sandra Hüller, Swann Arlaud, Samuel Theis, Milo Machado Graner

Gen Film: Crima, Drama, Thriller

Durată: 155 min

Rating: N15

În ultimul an, Sandra, o scriitoare de origine germană, soțul ei francez, Samuel, și fiul lor de unsprezece ani, Daniel, au trăit o viață retrasă într-un oraș îndepărtat din Alpii francezi. Când Samuel este găsit mort în zăpadă, lângă cabana unde locuiau, poliția se întreabă dacă s-a sinucis sau… a fost ucis. Moartea lui Samuel este suspicioasă, conturând ipoteza unei crime.

Vineri, Sambata 18:30

Luni pana Miercuri 18:30

The Marsh King’s Daughter / Fiica regelui din mlaștină

Regia: Neil Burger

Cu: Ben Mendelsohn, Daisy Ridley, Gil Birmingham

Gen Film: Crima, Drama, Mister

Durată: 113 min

Rating: N15

Povestea unei femei pornită în căutarea răzbunării impotriva bărbatului care i-a răpit mama.

Vineri pana Miercuri 21:15

Joi 19:10

Freelance / Bodyguardul: Misiune în junglă

Regia: Pierre Morel

Cu: John Cena, Alice Eve, Alison Brie, Christian Slater, Marton Csokas

Gen Film: Actiune, Comedie

Durată: 114 min

Rating: AP 12

Un fost agent al forțelor speciale acceptă să se ocupe de siguranța unei jurnaliste în timp ce intervievează un dictator, dar, când o lovitură de stat militară izbucnește în mijlocul interviului, sunt nevoiți să se adăpostească în junglă și să lupte pentru supraviețuire.

Vineri pana Joi 21:00

The Canterville Ghost / Fantoma din Canterville

Regia: Robert Chandler, Kim Burdon

Cu: Freddie Highmore, Stephen Fry, Hugh Laurie, Toby Jones, Imelda Staunton

Gen Film: Animatie, Comedie

Durată: 94 min

Rating: AG

Pe măsură ce secolul al XIX-lea face loc celui de-al XX-lea și invențiile științifice aduc noi modalități de a călători și de a vedea lumea, o familie americană modernă se mută în casa lor de la țară recent cumpărată: conacul Canterville din Anglia. O casă bântuită de o fantomă! Sir Simon de Canterville bântuie cu succes zona de peste trei sute de ani, dar își găsește nașul atunci când încearcă să îi sperie pe nou veniți.

Dublat: Vineri pana Miercuri 12:20

Joi 13:00

Five Nights at Freddy’s / Five Nights at Freddy’s: Filmul

Regia: Emma Tammi

Cu: Josh Hutcherson, Matthew Lillard, Elizabeth Lail

Gen Film: Horror

Durată: 110 min

Rating: N15

Filmul urmărește un agent de securitate tulburat care începe să lucreze la Freddy Fazbear’s Pizza. În prima sa noapte de lucru la Freddy’s, își dă seama că nu nu e un pariu sigur dacă va apuca dimineața…

Five Nights at Freddy este regizat de Emma Tammi (The Wind, Blood Moon), este scris de Scott Cawthon, Emma Tammi și Seth Cuddeback, iar personajele animatronice iconice ale filmului sunt create de Jim Henson’s Creature Shop.

Vineri pana Joi 13:50; 16:15; 18:55

Încă două lozuri

Regia: Paul Negoescu

Cu: Dorian Boguță, Dragoș Bucur, Alexandru Papadopol

Gen Film: Comedie

Durată: 86 min

Rating: AG

Împreună cu Dinel și Pompiliu îl cunosc pe Ionuț, premiantul județului, cu ajutorul căruia reușesc să mineze cyptomonede în valoare de 6 milioane de euro pe care le stochează pe un stick USB. Dinel e responsabil de păstrarea în siguranță a stickului, dar reușește performanța să-l piardă foarte repede, așa că cei trei pornesc în căutarea lui.

Vineri pana Miercuri 16:30

Joi 17:10

Trolls Band Together 3D / Trolii: Se strânge trupa

Regia: Walt Dohrn, Tim Heitz

Cu: Anna Kendrick, Zooey Deschanel, Daveed Diggs, Christopher Mintz-Plasse, Justin Timberlake

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Musical

Durată: 97 min

Rating: AG

După două filme în care au fost prieteni la cataramă și au flirt neîncetat, Poppy (Anna Kendrick) și Ciot (Justin Timberlake) sunt acum oficial, în sfârșit, un cuplu (#cioppy)! Pe măsură ce cei doi se apropie tot mai mult, Poppy descoperă că Ciot are un trecut secret. El a făcut cândva parte din trupa-fenomen preferată de ea, BroZone, împreună cu cei patru frați ai săi: Floyd (Troye Sivan), John Dory (Eric André; Sing 2), Spruce (Daveed Diggs) și Clay (Kid Cudi). BroZone s-a destrămat când Ciot era încă un copil, la fel ca și familia lui, iar Ciot nu și-a mai văzut frații de atunci.

Dublat: Vineri pana Joi 14:40

The Argonuts / Argonauții: Povești șoricești

Regia: David Alaux, Eric Tosti, Jean-François Tosti

Cu: Kaycie Chase, Christophe Lemoine, Emmanuel Curtil, Michel Tureau, Frantz Confiac

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 100 min

Rating: AG

O tânără șoricică aventuroasă și pisica ei adoptivă se confruntă cu cele mai periculoase creaturi ale mitologiei în încercarea de a salva orașul de mânia lui Poseidon.

Dublat: Vineri pana Duminica 14:25

Luni pana Miercuri 12:35; 14:25

Joi 12:35; 15:00

Nunta pe bani

Regia: Cristian Ilisuan

Cu: Mircea Popa, Adrian Cucu, Catalin Herlo, Alexandra Spatarelu

Gen Film: Comedie

Durată: 102 min

Rating: AP 12

Mircea urăște nunțile. Și toată lumea află asta atunci când după participarea la încă o nuntă din obligație, face o postare controversată pe Facebook care devine virală. Însă când trebuie să restituie o sumă uriașă de bani din cauza unor decizii greșite, singura soluție pentru el rămâne propria nuntă.

Vineri pana Joi 16:45; 18:40

PAW Patrol: The Mighty Movie / Patrula cățelușilor: Filmul cel mare

Regia: Cal Brunker

Cu: Mckenna Grace, James Marsden, Kristen Bell, Iain Armitage, Dax Shepard, Taraji P. Henson

Gen Film: Animatie, Actiune, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 97 min

Rating: AG

Toată viața ei, Skye a simțit că nu a fost apreciată de prietenii ei (Chase, Liberty, Marshall, Rubble, Rocky și Zuma). Dorind să demonstreze că poate fi un atu pentru echipă, Skye are o șansă atunci când un meteorit magic se prăbușește în Adventure City, oferindu-le ei și celorlalți superputeri. Pentru a fura puterile cățeilor, primarul Humdinger evadează din închisoare și face echipă cu o expertă în meteori pe nume Victoria Vance pentru a fura cristalele cățeilor.

Dublat: Vineri pana Joi 11:45

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.