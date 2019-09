DUMINICĂ, 8 septembrie: „Fata de Măritat”, spectacol în aer liber, cu grupul Skepsis, la Poarta a IV-a a Cetății

Duminică, 08 Septembrie 2019, de la ora 20.00, la Poarta a IV-a a Cetății, Grupul Skepsis vă invită la spectacolul “Fata de Măritat”, inspirat de piesa omonimă într-un singur act semnată de Eugen Ionescu!

Ne oprim la mijloc de viaţă şi povestim despre ce am văzut, despre ce am auzit, despre ce am trăit, despre copii noştri ca despre realizările noastre. Ne etalăm cunoştinţele şi ne expunem ego-ul fără să ne dăm seama că nu reuşim decât să ne dovedim goliciunea, superficialitatea. Comunicarea este redusă la o simplă mecanică a încuvinţării, gândirea este redusă la politeţe. Spunem “Da” şi “Nu” în mod gratuit până pierdem semnificaţia acestor cuvinte. Ne dăm seama de formele fără fond abia când realitatea ne contrazice radical prin… absurd!

Vă aşteptăm să savurăm împreună aroma unică a unui gen aparte, unde nimic nu este ceea ce pare şi unde nonsensul rutinei cotidiene pe care o construim şi care treptat anulează individualitatea este mai evident ca niciodată”

In cazul vremii nefavorabile, spectacolul va fi reprogramat.

Spectacolul este prezentat în cadrul proiectului Stagiunea cu Skepsis 2019 – un proiect care urmăreşte implicarea tineretului în diversificarea ofertei cultural-artistice a oraşului şi participarea civică la viaţa socioculturală. Prin acest proiect Grupul Skepsis dezvoltă colaborări artistice cu artişti din ţară şi din străinătate, pregăteşte şi oferă în mod riguros şi sistematic publicului albaiulian spectacole de teatru şi divertisment pe întreg parcursul anului.

Parteneri: Primăria Municipiului Alba Iulia; Casa de Cultură a Studenţilor Alba Iulia; Fundaţia “Inter-Art” Aiud; Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia;