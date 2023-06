Drumul comunal DC100 din comuna Întregalde va fi modernizat: Undă verde de la APM Alba

30 iunie – 2 iulie 2023: Conferința internațională CLIE-2023 la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin Centrul de Cercetare și Inovare în Educația Lingvistică – CIEL (Departamentul de Litere), alături de universități partenere din Uniunea Europeană și Balcanii de Vest, organizează, în perioada 30 iunie – 2 iulie 2023, conferința internațională CLIE-2023 (The Conference on Linguistic and Intercultural Education, ediția a XII-a), pe tema educației lingvistice și interculturale.

Conferința reprezintă un forum de dezbateri academice și o platformă de diseminare a rezultatelor cercetărilor celor mai inovatoare din sfera legăturii indisolubile dintre limbă și cultură, a necesității înțelegerii și acceptării diversității și alterității la nivel global.

La eveniment vor participa 14 cadre didactice și cercetători din Bosnia și Herțegovina, Italia, Muntenegru, Polonia, Portugalia, Regatul Arabiei Saudite, Serbia, precum și 44 de participanți din 8 universități din România și Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”.

În cadrul conferinței va avea loc și un eveniment editorial, în cadrul căruia vor fi prezentate publicații ale membrilor Departamentului de Litere și ale colegilor acestora. Prezentarea de carte va fi organizată în parteneriat cu Editura Aeternitas, UAB.

De asemenea, evenimentul va găzdui o secțiune de diseminare a rezultatelor intermediare ale proiectului Erasmus+ – 2021-1-RS01-KA220-HED-000032129 – STATUS – Steering Transition and Advancement of Tertiary Underrepresented Students, realizată de reprezentanți ai UAB și ai Universității din Madeira, Portugalia, ambele membre în cadrul proiectului.

Deschiderea Conferinței va avea loc vineri, 30 iunie, la ora 9:00, în Sala Senatului, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Palatul Apor. Vă așteptăm alături de noi!