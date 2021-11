Dramă într-o familie din Alba: O tânără de doar 31 de ani a decedat, la doar o săptămână după ce a născut, în urma complicațiilor post Covid

„Drum lin spre îngeri, Oti dragă!”: Lacrimi și mesaje de condoleanţe pentru Otilia, tânăra din Alba Iulia, care a decedat înainte să-și strângă pruncul în brațe

Pe rețelele de socializare au început să curgă mesaje de condoleanțe pentru Otilia, tânăra de doar 31 ani, din Alba Iulia, care a decedat miercuri, în urma unor complicații ulterioare infectării cu COVID-19.

Decesul acesteia a provocat o emoție puternică în rândul comunității locale și a prietenilor, fiind cunoscută ca un om plin de viață.

Tânăra era însărcinată la momentul confirmării cu COVID-19, iar starea acesteia de sănătate s-a înrăutățit gradual.

Aceasta a fost internată în cadrul secției ATI, iar medicii au decis să realizeze nașterea prematur.

În ciuda numeroaselor apeluri de donare de sânge lansate, starea de sănătate a tinerei nu s-a îmbunătățit, fiind, din păcate, declarat decesul tinerei de numai 31 de ani.

„Prietenă dragă nu îmi vine să cred că tu nu mai ești cu noi și nu pot sa îmi scot asta din gând. Ultima dată când ne-am vobit, ne-am urat sănătate și să ne vedem cu bine, să îmi faci unghiile și uite ce veste am primit azi, că tu nu mai ești cu noi. Ceva s-a rupt în mine, ai fost o fată și o prietenă deosebită. Niciodată nu te voi uita. Dumnezeu să aibă grijă de sufletul tău cel blând și bun, să ai lumină veșnică și somnul de veci să îți fie lin! Dumnezeu să te ierte că prea repede te-ai dus fără să ne mai spui nimic!”

„Dumnezeu sa te odihneasca in pace draga noastra prietena!

Cuvintele sunt de prisos si orice am spune sau am vrea sa facem acum pentru tine este prea tarziu! Durerea pe care ai suferit-o tu nu ti-o mai putem lua,nu te mai putem aduce inapoi…de ce ai plecat atat de repede dintre noi ne intrebam cu totii?! De fiecare data cand plecam de la tine gandurile ne erau: “ sa ne revedem cu bine” dar, se pare ca nu ne-am mai revazut si nu ne vom mai revedea in aceasta viata! Ai zis ca ma vei anunta cand revii din spital…am asteptat,am sperat si inca as vrea sa sper ca ceea ce am auzit e doar un cosmar!

Am impartit acelas sandwich, aceleasi trairi si amintiri…nu pot sa cred ca nu mai esti!

Te vom iubii mereu…noi toti cei dragi tie!”

„Drum lin spre cer, Otilia mea draga!”