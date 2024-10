Două străzi din cartierul Pâclișa din municipiul Alba Iulia vor fi modernizate. Primăria a primit undă verde de la APM Alba

Străzile Garoafei și Diana din cartierul Pâclișa din Alba Iulia vor fi modernizate. Primăria a primit acordul de la Agenția pentru Protecția Mediului Alba.

Potrivit documentației, proiectul propus își are amplasamentul de referință în Municipiul Alba Iulia se referă la modernizarea a două străzi din cartierul Pâclișa – strada Diana și strada Garoafei, din punct de vedere al mobilității urbane cât și al accesului întregii populații riverane la o infrastructură tehnico-edilitară completă.

Traseul studiat ce face obiectul proiectului are o lungime totală de 1013 ml pe str. Diana (Tronson 1 = 850,00 ml și Tronson 2 = 163,00 ml) și o lungime totală de 530 ml pe str. Garoafei, în total 1.543 ml.

Strada Diana – Tronson 1 proiectat (km 0+000-km 0+850)

– 2 benzi rutiere a câte 3 ml, 2 trotuare a câte 1 ml, și zonă verde de 0,50 m pe partea dreaptă;

– Sistem rutier nou având calea de rulare din beton asfaltic;

– Amenajarea a 10 intersecții cu străzi/alei locale pe str. Diana;

– Rețea nouă de dirijare, colectare, transport și evacuare ape pluviale;

– Execuția unui podeț din dale prefabricate L=12,94 m, l=5,00 m, la km proiectat 0+070;

– Extinderea rețelei de apă potabilă până la ultima proprietate (imobilul cu nr.77), la km 0+850, pe o lungime de 155m.

– Montarea unei statii de pompare pentru creșterea presiunii în rețeaua de alimentare cu apă, poziționată în zona km 0+580, echipata cu pompe dimensionate pentru asigurarea functionarii optime a sistemului de alimentare cu apa

– Suplimentarea numărului de branșamente cu 50 buc.;

– Extinderea rețelei de canalizare menajeră pe Tronson 1, pe o lungime de 271 ml, până la km 0+850, care va functiona gravitational

– Apele pluviale vor fi colectate si dirijate in camine (geigere) de unde vor fi directionate pentru a fi epurate intr-un separator de hidrocarburi prevazut cu filtru coalescent Q=80l/s, urmand a fi descarcate in pr. Paraul cel Mare, calitatea apelor pluviale la evacuarea in emisar se va incadra in urmatoarele limite produse petroliere: 5mg/l

– Realizarea unei rețele noi de iluminat stradal cu stâlpi dedicați, pe lungimea de 850 ml, pe partea dreaptă a străzii;

– Relocarea subterană a rețelei electrice aeriene LEA de joasă tensiune și rețelelor de telefonie, internet, după caz

Strada Diana – Tronson 2 proiectat (km 0+000-km 0+163)

– 2 benzi rutiere a câte 3 ml, fără trotuare;

– Sistem rutier nou având calea de rulare din beton asfaltic;

– Realizarea unei rețele noi de iluminat stradal cu stâlpi dedicați, pe lungimea de 163 ml, pe partea stângă a străzii;

– Relocarea subterană a rețelei electrice aeriene LEA de joasă tensiune și rețelelor de telefonie, internet, după caz.

Strada Garoafei – tronson proiectat km 0+000- km 0+530

– 2 benzi rutiere a câte 3 ml, fără trotuare;

– Sistem rutier nou având calea de rulare din beton asfaltic;

– Rețea nouă de dirijare, colectare, transport și evacuare ape pluviale;

– Extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă până la ultima proprietate, km 0+530, pe L=160

– Suplimentarea numărului de branșamente cu 6 buc si hidranti PSI

– Extinderea rețelei de canalizare menajeră pe o lungime de 170 ml, până la km 0+530 și înlocuirea SPAU-ului de la km 0+360;

– Pentru prreluarea si dirijarea apelor pluviale se va amenaja o rigola carosabila din elemente prefabricate de unde vor fi directionate pentru a fi epurate intr-un separator de hidrocarburi prevazut cu filtru coalescent Q=40l/s, urmand a fi evacuate in rigola deschisa a drumului de exploatare existent la capatul strazii Garoafei ce descarca apele pluviale in r.Mures, calitatea apelor pluviale la evacuarea in emisar se va incadra in urmatoarele limite produse petroliere: 5mg/l

– Extinderea rețelei de gaze naturale prin conductă de presiune redusă până la km 0+530, studiat;

– Realizarea unei rețele noi de iluminat stradal cu stâlpi dedicați, pe lungimea de 530 ml, pe partea dreaptă a străzii;

– Relocarea subterană a rețelei electrice aeriene LEA de joasă tensiune și rețelelor de telefonie, internet, după caz.

