Doru Fărcaș își anunță intenția de a candida pentru funcția de primar la Sebeș din partea Partidului PLUS, condus la nivel național de Dacian Cioloș și în județul Alba de Mihail David.

PLUS (Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate) este un partid politic, condus de fostul Prim Ministru Dacian Cioloș. PLUS a adus la un loc oameni, care cred într-un proiect ce pare curajos prin simplitatea lui. PLUS reprezintă o forță, iar în Județul Alba avem o organizație puternică. Colegul nostru, Mihail David, este președintele Filialei Județene PLUS Alba, împreună cu un Birou Județean format din 8 persoane. La nivel județean PLUS are și o organizație de tineret, numită Generația PLUS Alba, condusă de un birou format din 4 membri, îndrumați de un președinte, Alexandra Burz.

Doru Fărcaș este absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității ,,Lucian Blaga” din Sibiu. Este un consilier juridic care simte că poate și trebuie să ofere mai mult comunității si societății, are 49 de ani, este căsătorit și are doi copii. Doru Fărcaș are o experiență de peste 16 ani în domeniul privat – consultant juridic. Totodată, de anul trecut acesta este și coordonatorul Comunității Locale a Partidului PLUS din Sebeș.

“Am decis să mă alătur echipei PLUS deoarece m-am săturat să văd cum România este furată, vândută, compromisă, mințită și ținută la coada Uniunii Europene. Îmi doresc o Românie prosperă, modernă și democratică, o Românie europeană de care să fiu mândru. În acest scop, doresc să promovez câteva concepte, care ar trebui să definească comunitățile noastre și modul de lucru de acum înainte, respectiv, o nouă viziune, o misiune clară și un set solid de valori, care vor fi piatră de temelie a culturii organizaționale, care ilustrează ceea ce suntem, ceea ce credem. În opinia mea, ceea ce face ca un partid să fie de succes este cultura sa. Trebuie să promovăm meritocrația, să încurajăm talentul, să sprijinim gândirea și mai presus de orice să prețuim atât membrii, cât și comunitatea în care trăim.”, spune Doru Fărcaș

Sebeșul este o prioritate la nivelul Filialei Județene PLUS Alba. Președintele Partidului PLUS Alba, Mihail David se trage din Sebeș din partea mamei sale, iar pe bunica sa, Ana Soare au cunoscut-o și apreciat-o pentru munca și dedicarea ei multe generații de sebeșeni cărora le-a fost educatoare de-a lungul anilor.

