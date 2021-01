Dojokan Activ Aiud – mereu în fruntea performanțelor din Alba, cu 4 laureați în ultimii 6 ani la sporturi neolimpice

Ioo Sandor (17 ani, Dojokan Activ Aiud), competitor care are în palmares trei titluri de campion mondial (Montecatini Terme, 2017, și Bratislava, 2019) și alte 4 distinții supreme la nivel continental (Cluj-Napoca în 2016 și 2017, Montechiari – 2017 și Odense – 2019), a fost desemnat la finele anului trecut, într-o Gală a Sportului desfășurată într-un mod inedit, în mediul online, din cauza pandemiei, cel mai bun sportiv din Alba la secțiunea sporturi olimpice.

Ioo Sandor este al 7-lea reprezentant al Dojokan Aiud ce a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului județului Alba, la finele anului. Predecesorii săi au fost Sebastian Haidu (2005 și 2006), Liviu Dodoc (2008, cu dublă legitimare, CS Politehnica Karate Cluj), Aura Crăciun (2015), Iulia Dodoc (2016) și Eduard Osz (2017), toți sportivi afirmați sub comanda antrenorului emerit Nicolae Crăciun, ce se identifică practic cu istoria clubului înființat în urmă cu trei decenii, mai precis în 1990. De altfel, în ultimii ani hegemonia aiudeană a fost întreruptă doar de Andrei Cioflică (CS Unirea Alba Iulia, 2018), Alexandru Catarambă (CS Unirea Alba Iulia, 2019) – ambii powerlifting.

În acest moment, de pregătirea sportivilor se ocupă antrenorul Nicolae Crăciun și instructorul Telegdy Ștefan, iar de-a lungul anilor în panoplia Dojokan Activ Aiud s-au adunat un număr impresionant de peste 200 de medalii cucerite la Campionatele Mondiale și Europene, la toate categoriile de vârstă, copii, cadeți, juniori și seniori. La nivel național, clubul din municipiul aiudean a strâns peste 2000 de distincții adjudecate la Campionatele Naționale și Cupa României.

*2020, un an critic

Anul 2020 a fost unul marcat de pandemia de coronavirus, iar Campionatul Mondial și Campionatul European au fost anulate din cauza COVID-19, la nivel internațional desfășurându-se numai două competiții majore, Cupa Mondială din Polonia (septembrie) și Cupa Campionilor Europeni, la Cluj-Napoca (februarie). În plan financiar, activitatea Dojokan Activ Aiud se bazează pe autofinanțare, beneficiindu-se și de sprijinul Primăriei municipiului Aiud.

“2020 a fost un an sărac în privința rezultatelor, întrucât am avut numai trei sportivi care au putut să se pregătească în condiții de pandemie, antrenamentele derulându-se în proporție de 80 la sută în mod individual. Ioo Sandor este cel de-al 7-lea reprezentant al clubului desemnat sportivul anului, iar unii dintre sportivi au fost nominalizați și doi ani consecutivi la acest nivel onorant”, a spus Nicolae Crăciun.

*Ioo Sandor, în premieră cel mai bun din Alba

Ioo Sandor are 17 ani și este elev al al Colegiului Național “Bethlen Gabor”, la profilul matematică-informatică, clasa a XI-a A. În anul anterior, unul în care majoritatea întrecerilor de anvergură au fost anulate din cauza pandemiei de coronavirus, sportivul din Aiud a fost, la Cupa Campionilor Europeni, de la Cluj-Napoca, din februarie, pe locul întâi la kata, 16-17 ani, și locul întâi, la kihon kumite, 16-17 ani, open. De asemenea, la Cupa Mondială de karate WUKF, de la Szczecin (Polonia), din septembrie, Ioo Sandor a terminat în două rânduri pe prima poziție, la kata individual, shotokan, juniori, 16-17 ani, și kata open, shotokan, juniori, 16-17 ani. Pe plan intern a devenit vicecampion național, la kata individual shotokan, juniori, 16-17 ani, la Campionatele Naționale de karate WUKF de la Sighișoara, din august. Și la Cupa României, derulată în luna noiembrie, la Mediaș, a urcat în două rânduri pe podium: locul întâi la kata individual shotokan juniori, 16-17 ani și locul al treilea la kihon kumite 16-17 ani open.

Pe lângă Ioo Sandor, a mai punctat în anul 2020 și Alexandra Luca, locul al doilea la kata individual shotokan, juniori, 16-17 ani, la Cupa României de la Mediaș, competitoare care a cucerit și o medalie de bronz la secțiunea kata, shotokan, 16-17 ani, la Cupa Campionilor Europeni de la Cluj-Napoca.

*Calendarul competițional al anului 2021

Conform programului întocmit de Federația Română de Karate WUKF, unele dintre cele mai importante competiții din 2021 se vor derula în iunie (AAU Karate Nationals, în SUA) și iulie (Campionatul Mondial, la Cluj-Napoca și AAU Juniors Olympic Games, tot în SUA), dar și spre finalul anului: Campionatul European WUKF, pentru copii, cadeți, juniori, seniori, individual și pe echipe, feminin și masculin, în Italia, la Livorno (21 noiembrie) și a 12-a ediție a Cupei Campionilor Europeni, la toate categoriile, individual și pe echipe, masculin și feminin, în 12 decembrie, la Cluj-Napoca.

Până atunci, în februarie sunt prevăzute două cursuri de perfecționare, la Mediaș (19-21 februarie) – pentru arbitri, respectiv la Brezoi (26-28 februarie) – pentru antrenori și instructori. Luna aprilie debutează cu un cantonament de pregătire la kata, de la Tg. Mureș (9-11 aprilie), unde este invitat Jean Pierre Fischer, la care se adaugă Cupa CNAV, ediția a 2-a (17-18 aprilie), la București, și Cupa Banzai, ediția a 27-a, la Arad (24-25 aprilie). În luna mai sunt prevăzute Polis Open (toate categoriile, individual, echipe, masculin și feminin), în Polonia, la Szczecin (9 mai), Campionatul Național de la Brașov (21-23 mai) rezervat sportivilor +13 ani cadeți, juniori, seniori, veterani, și un cantonament kumite la Brezoi (24-30 mai), invitat fiind Christophe Pinna. Campionatul Național pentru copii, individual, va fi la Mediaș, între 18 și 26 iunie, iar după o săptămână este prevăzut AAU Karate Nationals, toate categoriile, la Greenville (SUA), între 28 iunie și 3 iulie. La Cluj-Napoca, între 12 și 17 iulie, va avea loc Campionatul Mondial pentru copii, cadeți, juniori, seniori, individual și echipe, feminin și masculin, urmat de AAU Junior Olympic Games, tot în USA, dar la Houston (28 iulie-7 august). În luna august este fixat, la Eforie Nord, în intervalul 23-28 august, un cantonament centralizat de pregătire la toate categoriile. Septembrie vine cu Cupa Hara de la Sighișoara (4 septembrie) și Cupa Transilvania de la Tg. Mureș (17-18 septembrie), iar în octombrie se vor disputa Cupa Tiger Bistrița, ediția a 9-a (2 septembrie) și Cupa României, toate categoriile, individual și echipe, masculin și feminin, la Sighișoara (15-17), luna încheindu-se cu un cantonament de pregătire la kumite dedicat lotului național de juniori 1 și 2, seniori, masculin și feminin, la Bascov (20-24). Ultimul concurs intern se va derula la Târgoviște, în 13-14 noiembrie, Concurs național școlar și Cupa Shorin Ryu.