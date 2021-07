Directorul Terapia Cluj, despre „ROMÂNIA EDUCATĂ”: Vom şti că a fost un succes dacă tinerii vor avea un loc de muncă în ţară, în domeniul în care s-au pregătit

Dragoş Damian, directorul general al Terapia Cluj, cel mai mare producător de medicamente din România, pune degetul pe „rana” sistemului românesc de învăţământ, după prezentarea publică a proiectului „România Educată”, coordonat de preşedintele Klaus Iohannis. Dragoş Damian vorbeşte despre nevoia de destructurare a clanurilor de partid şi de familie care ţin captiv sistemul de învăţământ şi dă un indicator clar cu privire la succesul sau eşecul proiectului prezidenţial: angajarea tinerilor în ţară, în domenii pentru care s-au pregătit.

„Domnule Profesor Iohannis, doi indicatori SMART-2030 pentru Romania Educata: 75% din absolventi sa-si gaseasca un serviciu in domeniul in care s-au pregatit si 25% din clanurile de partid si familie care controleaza sistemul de invatamant sa dispara.

Am dat treapta 1 la un liceu teoretic, daca nu intram, eram re-rutat catre un liceu profesional cu profil agricol, statul imi dadea dupa absolvire un serviciu.

La treapta a 2-a, doua clase s-au comasat in una. Daca nu luam treapta, eram re-rutat la un liceu profesional cu profil industrial, statul imi dadea dupa absolvire un serviciu.

In clasele XI si XII faceam practica o zi pe luna la filatura de matase naturala din Lugoj si apoi la fabrica “Independenta” din Sibiu (exportau in zeci de tari, astazi inchise, probabil ceva mall-uri in locul lor). Daca nu luam bacalaureatul statul imi dadea dupa absolvire un serviciu.

Am luat bacalaureatul si daca nu intram la facultate statul imi dadea dupa armata un serviciu de lacatus-mecanic la fabrica “Independenta”.

Am intrat la facultate. Statul imi dadea dupa cei 6 ani un serviciu la un cabinet medical.

Fiecare decretel cunoaste si poate confirma din propria experienta si prin propriul parcurs povestea de mai sus – chiar si decreteii care au lucrat la proiectul Romania Educata. In orice etapa de scoala sau liceu se putea intra intr-un sistem de pregatire care iti oferea cele necesare pentru a-ti gasi un serviciu.

Astazi, acuza primara din partea societatii ramane aceea ca sistemul de educatie este desprins de noua realitate si de noile nevoi ale pietei muncii. Adica statul nu poate, nu stie sau nu vrea sa dea tinerilor un serviciu dupa absolvire ca sa-i tina in tara, indiferent de forma de invatamant pe care au absolvit-o. Asta pentru ca nu stim de cati medici, profesori, ingineri, chimisti, IT-isti, contabili, macaragii, zootehnisti, sudori, fierari-betonisti, etc, etc., etc., avem nevoie pana in 2030, in asa fel incat sa-i formam si sa le dam un job la capatul liceului, scolii profesionale sau facultatii. Si asta, desigur, pentru ca nu avem nici un plan sau schema de competitivitate economica pana in 2030, ca sa stim ce vrem sa pregatim. Din 1990 incoace scolile, liceele si facultatile, controlate de grupuri din partide sau familii, nu au tinut in nici un fel legatura cu nevoile din piata muncii, generand astfel fie forta de munca pentru export fie analfabeti functionali.

Educatia, la fel ca si sanatatea de altfel, trebuie scoase din menghina in care o tin oligarhiile cvasi-indestructibile de partid si de familie. O schimbare administrativa a sistemului de educatie si abundenta de bani de PNRR sunt necesare insa nu suficiente. Tinerii ne pleaca din tara din cauza neincrederii in autoritati, a coruptiei, a lipsei unor locuri de munca in raport cu pregatirea lor.

Daca indicatorii de performanta ai sistemului de educatie vor fi angajabilitatea si extirparea coruptiei si daca la capatul scolii, liceului sau facultatii tinerii vor avea un serviciu in domeniul in care s-au pregatit si ne vor ramane in tara atunci vom sti ca proiectul Romania Educata a fost un succes”, scrie Dragoş Damian pe Facebook.