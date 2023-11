Din ianuarie 2024 dispare ajutorul social și alocația pentru suținerea familiei: Ce spune Flaviu Cozuc, directorul AJPIS Alba

În Legea 196/2016 regăsim reglementări referitoare la solicitarea, acordarea, stabilirea dreptului și plata venitului minim de incluziune (VMI), care se vor aplica de la 1 ianuarie 2024. ”Potrivit legii, venitul minim de incluziune este un beneficiu care se va acorda familiilor și persoanelor singure aflate în situație de dificultate, în scopul prevenirii și combaterii sărăciei și riscului de excluziune socială. Practic, VMI va înlocui ajutorul social (venitul minim garantat) și alocația pentru suținerea familiei care se acordă în prezent familiilor și persoanelor singure vulnerabile. Cei care în prezent primesc aceste beneficii sociale trebuie să știe că ele vor înceta începând cu luna ianuarie 2024”, a precizat Flaviu Cozuc, directorul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Alba.

În consecință, toți beneficiarii de ajutor social și de alocație de susținere familială trebuie să depună o nouă cerere la primării până la data de 31 decembrie 2023, pentru a primi în continuare venitul minim de incluziune.

Unde se depun cererile pentru acordarea VMI

Cererea de acordare a venitului minim de incluziune, însoţită de documentele doveditoare şi angajamentul de plată, inclusiv în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi, precum şi al persoanelor fără adăpost, se depune pe suport hârtie sau se transmite electronic şi se înregistrează la serviciul public de asistenţă socială/compartimentul de la nivelul primăriei comunei, oraşului sau municipiului în a cărui rază teritorială are domiciliul ori reşedinţa sau, după caz, trăieşte titularul dreptului. Potrivit Legii 196/2016, cei interesați să obțină noul tip de beneficiu social în 2024 pot depune cererea la primăria de domiciliu cu 60 zile înainte de data intrării în vigoare a reglementărilor referitoare la solicitarea, acordarea, stabilirea dreptului și plata venitului minim de incluziune. Perioada pentru depunerea cererilor este 1 noiembrie-31 decembrie 2023. În ceea ce privește plata ajutorului social și a alocației pentru suținerea familiei, aceasta se va face inclusiv pe luna decembrie 2023. Mai trebuie să adăugăm faptul că venitul minim de incluziune se achită în luna următoare pentru cea anterioară. Deci, banii cuveniți pe luna ianuarie le vor fi virați beneficiarilor în februarie. Trebuie să mai precizăm că VMI va fi compus din ajutor de incluziune și ajutor pentru familia cu copii și se acordă de stat în scopul asigurării nivelului de trai minimal pentru familiile şi persoanele singure, precum şi pentru prevenirea riscului sărăciei în rândul copiilor şi stimularea participării acestora în sistemul de educație.

Cei interesați trebuie să știe că cererile privind acordarea venitului minim de incluziune vor fi verificate, iar beneficiari vor fi doar cei care îndeplinesc toate condițiile prevăzute de lege. Principalele cauze de excludere sunt deținerea de: clădiri, alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, precum şi terenuri situate în intravilan cu suprafaţa de peste 1.200 mp în zona urbană şi 2.500 mp în zona rurală, în afara terenurilor de împrejmuire a locuinţei şi a curţii aferente; mai mult de un vehicul cu o vechime mai mare de 10 ani, cu drept de circulaţie pe drumurile publice; autovehicul cu drept de circulaţie pe drumurile publice cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor utilizate şi/sau adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilităţi.

Crește ajutorul acordat de stat

Potrivit noului sistem de calcul, condițiile de acordare a ajutorului vor fi mai permisive. De exemplu, pentru persoana singură care nu realizează venituri și are vârsta sub 65 ani cuantumul VMI este de 275 lei/lună, iar în situația persoanei singure fără venit cu vârsta de peste 65 de ani cuantumul este de 400 lei/lună. În cazul persoanelor apte de munca, plata este condiționată de căutarea unui loc de muncă, iar in cazul famiililor cu copii scolari, plata VMI va fi conditionata de frecventarea cursurilor școlare, de către copii.

Printre beneficiarii de VMI vor fi și vârstnicii care locuiesc în centre sociale și au venituri foarte mici.