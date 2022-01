Din 1 ianuarie 2022, INTERZIS bugetarilor să mai ceară copii după documente emise de stat

HOROSCOP 2022, previziunile anului, pentru fiecare zodie: berbec, taur, gemeni, rac, leu, fecioară, balanță, scorpion, săgetător, capricorn, vărsător, pești

În anul 2022 harta astrală este favorabilă pentru majoritatea zodiilor. E drept ca unii nativi vor avea parte de evenimente mai puțin plăcute, însă au șanse să își întoarcă norocul de partea lor, potrivit horoscopului kanald



HOROSCOP 2022 Berbec

O schimbare a energiilor din jurul tău de la sfârșitul anului 2021 a însemnat că ești pe cale să îmbrățișezi viața la un nivel nou, unde sensul vieții și al existenței tale va atinge niveluri noi, pozitive. Acest lucru poate veni printr-o oportunitate de a călători pe distanțe lungi, studiind, o experiență spirituală, sau pentru unii dintre voi, sosirea unui nepot. Dacă ai probleme legale de rezolvat în 2022, atunci astrele le susțin pe majoritatea din ele, pe care ești încurajat să le rezolvi.

HOROSCOP 2022 Taur

Comparativ cu majoritatea anului 2021, anul acesta vei fi pe val, în special a doua jumătate a anului! Multe dintre tensiunile pe care le-ai experimentat ar trebui să se relaxeze odată cu începerea anului 2022 și ar trebui îmbunătățite după septembrie, când va avea loc o schimbare planetară majoră. Acest lucru îți va permite apoi să te relaxezi și să te bucuri de munca pe care ai depus-o, pentru a construi baze solide pentru viitorul tău. Aceste teme se referă în special la chestiuni interne, familiale și de proprietate care au fost proeminente de la mijlocul anului 2020.

HOROSCOP 2022 Gemeni

Schimbările de energie sugerează că acesta va fi un an esențial pentru Gemeni, în special începând cu septembrie. Implicarea ta cu ceilalți va fi un punct culminant major, aceasta include căsătoria și parteneriatele de afaceri. Indicațiile susțin puternic relațiile pe tot parcursul anului 2022 și sugerează că acestea vor fi reciproc avantajoase. Unii dintre voi pot călători pe distanțe lungi, în timp ce alții vor începe o nouă etapă în viață, care vă va deschide căi la care nu ați visat niciodată. Modificările pozitive ale relațiilor sunt probabil sub această influență.

HOROSCOP 2022 Rac

Situațiile financiare la care ați lucrat și cu care ați tratat în ultimii ani ar trebui să înceapă să dea rezultate și să se relaxeze până în septembrie. Indicațiile sugerează că munca voastră ar trebui să prezinte rezultate pozitive în special în martie și de la sfârșitul lunii aprilie până la mijlocul lunii mai. Aceste luni sunt excelente pentru construirea stimei de sine, a situației financiare sau a veniturilor în general. Relația voastră cu oamenii cu care lucrați ar trebui, de asemenea, să curgă ușor în aceste vremuri. Ca temă generală, energia din jurul tău anul acesta sprijină cu tărie modificarea pozitivă a obiceiurilor tale de muncă sau de studiu.

HOROSCOP 2022 Leu

De la mijlocul anului 2021, energia din jurul tău a sugerat o cotitură serioasă în viața ta. Situațiile din jurul tău de atunci au însemnat că ai purtat mai multă responsabilitate decât o ai de mult timp. Această energie va dura până la sfârșitul lunii august și sugerează, de asemenea, un accent puternic pe relații și probleme de sănătate. Aceste teme vor fi deosebit de proeminente pentru cei născuți de la mijlocul lunii august. Se așteaptă evoluții neașteptate și interesante în ceea ce privește relațiile financiare sau intime comune cu ceilalți. Acest lucru va fi deosebit de relevant de la mijlocul lunii martie până la începutul lunii aprilie.

HOROSCOP 2022 Fecioară

Indicațiile din jurul tău anul acesta sugerează cu tărie că acesta va fi un moment esențial pentru tine. Tot anul 2022 se concentrează pozitiv asupra aranjamentelor voastre interne, a problemelor familiale și a proprietăților, care probabil vă vor ajuta să vă mutați într-o casă mai mare sau una nouă, să vă măriți familia și să vă înțelegeți mai bine cu membrii familiei.

HOROSCOP 2022 Balanță

Până la sfârșitul lunii august se pare că accentul pe prieteni, grupuri și copiii altor oameni va continua. Această concentrare înseamnă uneori că lucrați mai mult la menținerea acestor zone ale vieții voastre, dar, în același timp, construiți baze solide în ele. Este posibil să vă lipsească un prieten sau să decideți să părăsiți un grup cu care ați fost implicat de mult timp. Prietenii noi vor fi probabil în viața ta mulți ani. Dezvoltările pozitive și puternice sunt indicate cu aceste persoane de la sfârșitul lunii iulie până la mijlocul lunii august și sprijinul lor este probabil să fie important pentru voi în acest timp.

HOROSCOP 2022 Scorpion

Accentul pe probleme de carieră, responsabilitățile pe care le aveți în afara casei voastre și relația pe care o aveți cu unul dintre părinții voștri, care există de la mijlocul anului 2021 vor continua să fie proeminente până la sfârșitul lunii august. După aceea, se pare că veți fi capabili să răsuflați ușurați și, de asemenea, veți începe să vedeți rezultatele acțiunilor voastre din acești ani anteriori. Din septembrie și pentru câțiva ani după aceea, indicațiile sugerează că atenția voastră va fi atrasă de implicarea voastră în cadrul grupurilor, al prietenilor și al copiilor altor persoane. Energiile care funcționează în acest timp sugerează cu tărie că veți avea ocazia să vă restructurați aceste zone din viață pentru a reflecta mai bine cine sunteți acum, conform horoscopului pentru 2022.

HOROSCOP 2022 Săgetător

Din decembrie 2020 a avut loc o schimbare pozitivă a energiilor care vă vor ajuta să puneți un nou început în viața voastră și această energie va dura până la mijlocul lunii decembrie a acestui an, așa că veți avea o stea norocoasă în tot acest timp. Această energie face parte dintr-un ciclu prosper de doisprezece ani, care probabil va aduce posibilitatea de a călători pe distanțe lungi, de a avea mai mult contact cu oameni și locuri străine, de a studia, de a preda, de a vă crește șansele de a deveni bunic sau părinte. Și, în general, vă aduce situații care implică deschiderea de noi căi de viață, care vă vor aduce fericire și succes.

HOROSCOP 2022 Capricorn

O schimbare a energiilor la sfârșitul anului 2021 a însemnat că, la un anumit nivel, ați intrat în hibernare, pregătindu-vă pentru un nou început pozitiv, care vine în viața voastră la sfârșitul anului 2022. Simbolic, aveți acest an de pregătit, cercetat și regrupat energiile voastre, pentru a fi încărcate pe deplin pentru acest nou început puternic care vă vine în cale. Ca parte a acestui proces, evoluțiile sau realizările bruște care au loc în jurul lunilor ianuarie, mai și octombrie vor avea un impact major asupra modului în care vă vedeți pe voi înșivă și atitudinea voastră generală față de lume. Este posibil ca acestea să implice știri neașteptate, călătorii sau situații care implică un frate.

HOROSCOP 2022 Vărsător

Pentru mulți nativi, ultimii câțiva ani au fost dificili, dar vestea bună este că această perioadă de responsabilitate și, eventual, de singurătate, este aproape terminată. Problemele de relație, atât cele personale, cât și cele de afaceri, ar trebui să înceapă să se relaxeze de la sfârșitul lunii august. Se pare că implicarea ta cu ceilalți în ultimii ani a însemnat muncă și responsabilitate grea, dar și oportunitatea de a forma baze profunde și ferme pentru interacțiunea ta viitoare cu ei. Aceasta nu este cu siguranță o energie ușoară, ci o energie plină de satisfacții pe termen lung.

HOROSCOP 2022 Pești

Acesta este probabil un an pe care nu-l vei uita prea curând. În primul rând, există un accent norocos și pozitiv pe situațiile legate de carieră, imaginea ta, direcția vieții și relația pe care o împărtășești cu unul dintre părinții tăi. Se pare că ceea ce ați învățat în 2021 va fi valorificat în acest an prin oportunități îmbunătățite la locul de muncă și o mai bună înțelegere a ceea ce doriți să faceți cu viața voastră. Schimbările de carieră făcute în acest an sunt susceptibile să implice mai multă libertate sau flexibilitate în programul vostru de lucru, inclusiv posibilitatea de a călători prin muncă, conform horoscopului pentru 2022.

Sursa: kanald.ro