Dietă cu apă! Slăbește 10 kilograme în doar 3 săptămâni

Dieta cu apă este foarte eficientă și te ajută să slăbești în jur de 10 kilograme în doar 3 săptămâni.

Care sunt avantajele dietei cu apa? Un consum crescut de apa, de 2.5 litri pe zi, accelerează digestia, previne balonarea si constipația, ferește pielea de uscare, reduce celulita, menține sănătatea rinichilor, detoxificata organismul, scade pofta de mâncare si îmbunătățește circulația sângelui.

Cum decurge dieta cu apa?

1. Începe-ti ziua cu un pahar de apa călduța cu lămâie pentru a-ti detoxifica organismul.

2. Încearcă sa bei apa toata ziua, chiar si când nu iți este sete, si sa renunți complet la sucuri sau băuturi alcoolice. Singurele băuturi permise in afara de apa sunt ceaiul verde si limonada neîndulcita. Nu este recomandat sa bei apa minerala, ci doar apa plata îmbuteliata sau de la robinet.

3. Înainte de fiecare masa, bea un pahar de apa. Mai multe studii au arătat ca persoanele care consuma apa regulat înainte de masa slăbesc mai ușor fata de persoanele care nu au acest obicei.

4. Bea uneori apa rece ca sa iți accelerezi metabolismul. Se pare ca, de fiecare data când bei apa rece, organismul depune un efort pentru a încălzi apa, ceea ce înseamnă o ardere a caloriilor. Studiile au arătat ca organismul bărbaților arde grăsimi pentru a produce energia necesara încălzirii apei, iar organismul femeilor arde carbohidrați.

5. Cu riscul de a te duce toata noaptea la baie, e recomandat sa bei înainte de culcare un pahar de apa.

6. Pe tot parcursul dietei cu apa, ai grija sa consumi alimente naturale, in cantități moderate si sa faci mult sport.

7. Consuma multe supe, acestea pe lângă faptul ca au un conținut mare de apa, iți oferă si nutriții de care ai nevoie. Cele mai indicate sunt supele de broccoli, morcovi, conopida si roșii. Evita cartofii.

8. In dieta cu apa trebuie sa consumi 8-9 pahare de apa pe zi. Cantitatea de apa variază de la persoana la persoana, in funcție de greutate, dieta si activități fizice.

9. Dieta cu apa nu funcționează daca nu este combinata cu un consum crescut de fructe si legume.

10. Nu încerca sa înlocuiești mâncarea cu apa si sa sari peste mese, nu faci decât sa iți distrugi sănătatea.

11. Mănâncă regulat 3 mese principale si 2 gustări.

Ce alimente trebuie sa eviți pe toata perioada dietei?

Ca in orice dieta, este ideal sa reduci cantitatea de carbohidrați, sa eviți carnea de porc, mezelurile, produsele de patiserie, faina alba, zaharul, dulciurile, prăjiturile, pârjolurile, conservele de carne si, in general, toate alimentele procesate. Orientează-te asupra fructelor, cerealelor integrale, salatelor si legumelor proaspete, preparate la aburi sau fierte. De asemenea, este important sa consumi linte, năut sau fasole din când in când, mai ales daca nu obișnuiești sa mănânci carne. Singura carne recomandata in curele de slăbire este cea de peste si cea de pui (fără piele).

Sursa dietetik.ro