Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în comunele Fărău și Hopârta: Undă verde din partea APM Alba

APM Alba a dat undă verde pentru dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în comunele Fărău și Hopârta, județul Alba.

Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Se propune infiintarea conductei de distributie presiune redusa, cu o lungime de 73547 m, benefic iar Comuna Farau si com Hoparta .

Racordul de inalta presiune in lungime de circa 35 m, racordat la conducta de transport, inalta presiune Dn 500 Bazna Turda amplasat pe drum de exploatare in extravilanul com Adamus, jud. Mures.

Retelele de distributie gaze naturale presiune redusa de la iesirea din SRMP pana in com. Farau si satele apartinatoare Silea, medves, Sanbenedic si Heria in lungime totala de 52340 m si de la limita cu comuna farau pana in comuna Hoparta si satele apartinatoare Vama Seaca, Spalnaca, Turdas, Silvas in lungime totala de 38760m , cu diametre cuprinse intre Dn 63 mm-Dn200mm numai in domeniul public.