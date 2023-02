Deținerea drogurilor de mare risc se va pedepsi cu închisoare între 3 și 10 ani: Proiectul a fost aprobat în Camera Deputaților

Doi parlamentari români cer interzicerea propagandei homosexuale și transsexuale în rândul minorilor. PROIECT

Senatorii neafiliați Evdochia și Dănuț Aelenei, soț și soție, au depus la Senat o propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.196 din 13 mai 2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei, ca urmare a unei inițiative cetățenești prin care s-au strâns 100.000 de semnături.

Potrivit propunerii legislative, „în vederea asigurării scopurilor şi drepturilor minorilor, prevăzute de prezenta lege, se interzice punerea la dispoziţia persoanelor cu vârsta sub 18 ani, a oricărui material pornografic sau conţinut care prezintă sexualitatea ca pe un scop în sine, sau care promovează o abatere de la identitatea de gen corespunzătoare sexului biologic, schimbarea sexului sau homosexualitatea.”

Interdicția de promovare a homosexualității și a transsexualității în rândul minorilor se aplică, potrivit propunerii legislative, și organizatorilor de evenimente, conferințe, emisiuni autovizuale. De asemenea, școlile trebuie să ia măsuri pentru prevenirea propagării ideologiilor din acest domeniu.

„Prestatorii de servicii în domeniul educaţiei şi instituţiile din subordonarea Ministerului Educaţiei au obligaţia de a se asigura că în cadrul programelor educaţionale nu se regăsesc informaţii care promovează pornografia sau care să influenţeze în mod negativ dezvoltarea fizică, spirituală şi morală a minorilor, în special prin faptul că are ca element definitoriu prezentarea sexualităţii ca pe un scop în sine sau arătarea abaterii de la identitatea de gen corespunzătoare sexului biologic, a schimbării sexului sau a homosexualităţii”, se mai arată în proiect.

„Statul are obligaţia constituţională de a elabora norme care stau la baza unei legislaţii şi a unui sistem instituţional care garantează protecţia necesară dezvoltării fizice, sufleteşti şi morale a minorilor, precum şi păstrarea identităţii sexuale corespunzătoare sexului biologic. Conform Constituţiei României, Art. 49, Alin. 3, este interzisă exploatarea minorilor, folosirea lor în activităţi care le-ar dăuna sănătăţii, moralităţii sau care le-ar pune în primejdie viaţa ori dezvoltarea normală.

Prin urmare, pentru ca România să ducă la îndeplinire acest deziderat, considerăm că sunt necesare trasarea acelor norme care să facă posibilă păstrarea valorilor morale în societate. în fapt, această propunere legislativă protejează minorii de anumite conţinuturi explicite pe care, sub o anumită vârstă, aceştia le-ar putea interpreta greşit, conţinuturi care influenţează negativ dezvoltarea minorilor sau pe care minorii pur şi simplu nu le pot discerne, existând pericolul real şi nefast al creării unor confuzii grave în sistemul de valori morale, în ceea ce priveşte percepţia naturalului, a sinelui, a relaţiilor interumane şi a lumii înconjurătoare.

Pornind de la această premisă, prezenta propunerea legislativă, în acord cu prevederile Constituţiei României, este propusă în interesul unei dezvoltări fizice şi morale sănătoase a minorilor, definind aria acelor conţinuturi cu privire la care ^e impune a se asigura că minorii nu au acces, indiferent de suportul media aferent: platforme, publicaţii, evenimente, programe ori alte acţiuni de speţă. (…)

Propunerea noastră are în vedere introducerea unor norme care să prevină şi să interzică derularea unor programe şcolare dedicate minorilor, pe teme de educaţie sexuală de tip studii de gen, care pot afecta grav starea emoţională şi afectivă a minorilor şi pot denatura percepţia obiectivă, naturală şi morală a realităţii.

În plus, prezentul text legislativ are în vedere preîntâmpinarea accesului în sistemul de învăţământ preuniversitar a adăugirilor de conţinut sexual al unor organizaţii având o autenticitate profesională îndoielnică, de multe ori înfiinţate pentru reprezentarea şi promovarea unor minorităţi sexuale. Cu ocazia acestor programe, reprezentanţii unor organizaţii, sub egida derulării unor activităţi de educare în domeniul luptei împotriva discriminării, în cadrul unor aşa zise activităţi de sensibilizare, influenţează dezvoltarea sexuală naturală a minorilor, ceea ce poate provoca prejudicii grave în procesul de dezvoltare fizică, spirituală şi morală a acestora”, se arată în expunerea de motive.