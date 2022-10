Descoperire la Castelul Corvinilor din Hunedoara: O încăpere nouă a fost scoasă la iveală. Ce rol ar fi avut

O primăriță din Maramureș și soțul ei, preot, acuzați că ar fi jucat la păcănele ajutoarele de încălzire. Percheziții la locuința acestora și la Primărie

Percheziții de amploare au avut loc astăzi, în localitatea Șieu, județul Maramureș, unde angajații primăriei sunt suspectați că au deturnat fonduri publice. Localnicii susțin că primărița ar fi jucat ajutoarele de încălzire la păcănele, împreună cu soțul acesteia, preotul din sat.

Poliţiştii de investigaţii economice din cadrul IPJ Maramureş, sprijiniţi de mascaţi, au descins la sediul Primăriei din Şieu, dar şi la domiciliile angajaţilor, inclusiv la cel al preotesei-primar, Irina Iusco. Poliţiştii ridică mai multe documente în care angajaţii primăriei sunt suspectaţi că au deturnat fonduri publice, scrie vasiledale.ro.

Deocamdată IPJ Maramureş nu a dat detalii despre dosarul în care se fac percheziţiile.

Potrivit Antena 3, se suspectează că de mai multe săptămâni s-ar fi întocmit acte ca oamenii să primească ajutoare de încălzire, însă banii nu ar mai fi ajuns la cetăţeni. Localnicii din Şieu spun că primăriţa, care este şi preoteasă, ar fi jucat ajutoarele de încălzire la păcănele împreună cu soţul ei, preotul din sat.

Primăriţa preoteasă Irina Iusco neagă acuzaţiile, afirmând că nu sunt decât „o noua incercare a unor contracandidati la primarie de a ma defăima”.

„Dragi sieuani, datorita ultimilor evenimente petrecute in localitatea Sieu , doresc va aduc la cunostinta urmatoarele:

– in urma unei reclamatii , ieri am avut perchezitie la domiciliu meu , de unde nu s-a ridicat nimic incriminator ( pentru ca nu exista ) .

– ulterior s-a facut perchezitie in primarie , unde s-au ridicat unele documente , urmand sa se faca cercetari .

Din punctul meu de vedere reclamatia nu se confirma, decat o noua incercare a unor contracandidati la primarie de a ma defăima , daca nu au reusit la vot, incearca prin reclamatii. Sa auzim de bine!”, a scris Irina Iusco.