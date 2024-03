Derby incendiar Volei Alba Blaj – Rapid, duminică, în „Alba Blaj” Arena | Campioana, partidă specială împotriva antrenorului Darko Zakoč!

LPS Alba Iulia este în plină activitate competițională, cu turnee la Under 13 și Under 14. Baschetbalista Alina Bălaș a fost convocată la o acțiune Youth Development Fund Under 14 Echipa Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia a susținut primul turneu din cadrul competiției Under 13, baschet feminin, grupa valorică A (faza a 3-a a […]