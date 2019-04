Deputat Florin Roman, vicepreședinte PNL: PSDragnea se spală pe mâini

PSDragnea aplica o noua lovitura primăriilor, aruncând in curtea lor obligativitatea obținerii autorizației ISU de securitate la incendiu, precum și costurile necesare documentației.

Practic, guvernul socialist se spală pe mâini și pune in cârca autorităților locale circa 4000 de unitati de invatamant, care au nevoie de autorizație ISU, și in care viața copiilor este pusă in pericol in orice moment. In cursul anului trecut, doar 246 de scoli au primit autorizația ISU.

Alte circa 18.000 de scoli funcționează fără autorizatie ISU, acestea funcționând anterior obligativității obținerii autorizației de securitate la incendiu. In România lui Dragnea, alte circa 2900 de scoli funcționează cu toaleta in fundul curtii! Guvernul zero, guvernul PSDragnea trebuie sa spună oamenilor de ce arunca noi costuri uriașe in cârca primăriilor, fără sa “descentralizeze” și sursele de finanțare.

Este o noua lovitura data primăriilor, după ce, prin legea bugetului, finanțarea persoanelor cu dizabilități a fost aruncata in totalitate, in cârca autorităților locale. Spitale regionale nu fac, autostrăzi nu fac, toate responsabilitățile sunt aruncate la nivel local!

Și atunci te intrebi, de ce mai avem nevoie de un guvern al României?