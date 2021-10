DEFINITIVAT 2022: CALENDARUL concursului. Documente necesare, condiții și cum se face calculul vechimii efective la catedră

Calendarul de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, a fost publicat de IȘJ Alba.

Informații necesare pentru înscriere:

Vechimea la catedră:

(1) Stagiul practic minim, obligatoriu pentru obţinerea definitivării în învăţământ, are o durată de un an şcolar (sau ore de predare echivalente normei de un an), fiind un stagiu de predare efectivă la catedră, în sistemul național de învățământ preuniversitar, cu statut de personal didactic calificat, conform studiilor absolvite.

(2) Candidaţii aflaţi pentru prima dată în situaţia efectuării stagiului practic prevăzut la alin. (1) se pot înscrie la examen dacă, la data înscrierii, au încheiat un contract de muncă într-o unitate de învăţământ preuniversitar, ce prevede activitate la catedră cu normă întreagă, în calitate de cadru didactic calificat, şi pot susţine proba scrisă numai dacă finalizează stagiul practic obligatoriu în sesiunea respectivă.

(3) Candidaţii pot susţine examenul naţional pentru definitivare în învăţământ fără taxă de cel mult 3 ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiţionate de achitarea unei taxe în cuantum de 300 lei la unitatea de învăţământ desemnată centru de examen (Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” Alba-Iulia).

DOCUMENTE NECESARE

Înscrierea la examen se face în perioada prevăzută în Calendar, avându-se în vedere respectarea condiţiilor prevăzute la art. 4. Dosarul de înscriere se depune la una dintre unităţile de învăţământ la care candidatul este încadrat în anul şcolar respectiv şi conţine următoarele documente:

a) fişa de înscriere la examenul naţional pentru definitivare în învăţământ – prevăzută în anexa nr. 1, completată şi certificată de conducerea unităţii de învăţământ şi semnată de candidat;

b) copii ale actelor de studii în baza cărora se face înscrierea la examen, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ;

c) document certificat „conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică şi metodică în specialitatea pentru care se solicită înscrierea la examen;

d) copii ale următoarelor documente, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, orice document care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);

e) adeverinţă privind calificativul „Bine” sau „Foarte bine” acordat pentru ultimul an şcolar în care candidatul a desfăşurat activitate didactică, cu excepţia candidaţilor aflaţi în primul an de stagiu;

f) adeverinţă privind achitarea taxei de înscriere la examen, pentru candidaţii aflaţi în situaţia prevăzută la art. 4 alin. (3);

g) adeverinţă din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră a candidatului, ca personal didactic calificat, la data înscrierii.

h) dovada autorizării/acreditării unității de învățământ private, în baza LEN 1/2011, Cap.II, art.22, alin.(1)

CALENDAR

până la 3.06.2022 Efectuarea inspecțiilor de specialitate

6.06 – 17.06.2022 Completarea dosarelor și validarea datelor de înscriere existente în aplicația informatică specifică

20.07.2022 Susținerea probei scrise

27.07.2022 Afișarea rezultatelor

27.07 – 28.07.2022 Înregistrarea contestațiilor

28.07 – 3.08.2022 Soluționarea contestațiilor

4.08.2022 Afișarea rezultatelor finale

4.08 – 9.08.2022 Transmiterea la Ministerul Educației a tabelelor nominale cu rezultatele candidaților promovați

9.08 – 16.08.2022 Validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educației