Declarația mamei elevei care a primit nota 3 la Evaluare: „Am fost şocaţi. Fetiţa repeta într-una «Asta nu e nota mea!»”. Nota după contestație : 8,25

Este anchetă în cazul elevei din Galaţi care a primit nota 3 la Matematică, la Evaluarea Naţională, iar după contestaţie a obţinut 8,25. Mama fetei spune că a suferit un şoc şi cere ca autorităţile să ia măsuri împotriva profesorilor evaluatori care au corectat greşit.

Maria Alexia este absolventă a Şcolii nr. 28 din Galaţi, una dintre unităţile de învăţământ de elită din oraş. Ea a primit nota 3 la Matematică, la Evaluarea Naţională, iar după contestaţie a primit cu cinci puncte mai mult, ajungând astfel la 8,25. La Limba şi literatura română a primit nota 8,90.

Mama fetei a declarat că au fost şocaţi de nota primită, crezând iniţial că au greşit codul.

„Fetiţa mea a fost mereu un copil de 9 şi 10, cuminte, bun, muncitor, care nu a pus niciodată probleme. De asta şocul a fost, probabil, şi mai mare. Când a ieşit din examen, ştia cu aproximaţie ce notă va obţine. S-a consultat şi cu doamna profesoară de matematică. Ştia unde a greşit, nu s-a aşteptat să primească nota 3. Am fost şocaţi, am simţit că ne fuge pămânul de sub picioare. Iniţial am crezut că am băgat alt cod, am repetat de mai multe ori operaţiunea. Fetiţei nu îi venea să creadă. Doar afirma: asta nu e nota mea, asta nu e nota. A fost o traumă. Şocul şi emoţiile au fost foarte mari”, povesteşte Roxana Necula, mama elevei.

După contestaţie, media generală a Mariei Alexia a crescut de la 5,95 cât avea iniţial, la 8,57. „Am depus contestaţie. Noi eram conştienţi că era o greşeală, o eroare, însă trebuia să avem şi dovada. Ar fi trebuit să ne bucurăm, nu să trecem prin asfel de emoţii şi să aşteptăm şase zile rezultatul contestaţiei. La nivel naţional, înţeleg că este cea mai mare diferenţă semnalată. Cei care au făcut această eroare ar trebui daţi afară din învăţământ, nu ar mai trebui să fie lăsaţi să profeseze. Ar putea face astfel de erori şi la clasă”, a mărturisit mama fetiţei.

Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi au sesizat Comisia naţională de Evaluare Naţională, care va stabili cum vor fi sancţionaţi profesori evaluatori. Ei sunt din judeţul Vrancea.

Despre cazul de la Galaţi a comentat şi ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu. Acesta a anunţat, că se vor lua măsuri pentru ca, pe viitor, astfel de situaţii să nu se mai repete.

„Este o problemă pe care o avem în atenţie şi vom lua în cel mai scurt timp şi măsurile care se impun. Aceste diferenţe subiective au fost tot timpul anului, anul acesta au fost mai puţine decât în alt an. Pentru prima oară structura subiectelor a fost pe modelul PISA şi au fost punctaje detaliate,” a declarat Sorin Cîmpeanu.

