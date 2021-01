De ASTĂZI: Poliţiştii vor da numai avertismente, nu şi amenzi, în semn de protest faţă de îngheţarea salariilor

Sindicaliștii din poliție au convenit să nu mai dea amenzi începând de astăzi, după ce salariile bugetarilor au fost înghețate, iar discuțiile cu ministrul de Interne Lucian Bode au fost fără rezultat. O bună parte din amenzile aplicate de oamenii legii erau pentru încălcarea regulilor impuse pentru prevenirea infectărilor.

Liderul Sindicatului Europol, Cosmin Andreica, a declarat că „Este prima zi dintr-un calendar de proteste de 30 de zile și sper să nu îl ducem până la capăt. Noi nu am fost consultați privind înghețarea salariilor, ci decizia s-a luat într-un weekend. Noi cerem recalcularea salariilor și nu măriri sau sporuri. Vrem ca prin această decizie de a nu mai da amenzi, să atragem atenția asupra rolului nostru în pandemie”.

În semn de protest faţă de îngheţarea salarilor bugetarilor la nivelul lunii decembrie 2020, anunţată de premierul Florin Cîţu, poliţiştii vor aplica de luni, 11 ianuarie, „doar sancţiunea avertismentului scris sau verbal”. Este o primă măsură a acţiunii de protest semnate de patru sindicate ale poliţiştilor, relatează Libertatea.

„Am convenit asupra formelor de protest care să poată fi puse în aplicare de toţi poliţiştii şi poliţiştii de frontieră, care au fost extrase din sondajul realizat în rândul poliţiştilor.

În situaţia în care nu vom fi consultaţi şi nu va exista voinţă pentru a elimina această inechitate salarială reprezentată de îngheţarea salariilor poliţiştilor, vom fi obligaţi să punem în aplicare toate cele 3 etape ale formelor de protest stabilite”, se în comunicatul comun al sindicatelor.

„Să nu se înţeleagă acum că Poliţia îi lasă pe infractori. Vorbim doar despre sancţiunile contravenţionale, nu despre fapte de natură penală”, a explicat Cosmin Andreica, liderul sindicatului Europol, pentru Libertatea.

Sursa: adevarul.ro, stiripesurse.ro