Daniel Breaz: „Votul pe care mi l-au dat albaiulienii, în urmă cu 4 ani, a reprezentat pentru mine o onoare. Alba Iulia va fi mereu orașul meu de suflet”

Senatorul Daniel Breaz, rectorul Universității ,,1 Decembrie” Alba Iulia, a facut o retrospectivă a celor patru ani de mandat în Senatul României. Într-o postare pe pagina proprie de pe o rețea de socializare, acesta se declară onorat de votul albaiulienilor și spune că a candidat la funcția de senator pentru că nu mai voia să fie doar un simplu spectator indiferent al societății.

„Votul pe care mi l-au dat albaiulienii, în urmă cu 4 ani, a reprezentat pentru mine o onoare deosebită și, în același timp, o mare responsabilitate față de comunitatea noastră, față de români. Cum am spus în numeroase situații și interviuri, iubesc România iar Alba Iulia va fi mereu orașul meu de suflet. Aici este rostul meu.

În anul 2016 am candidat pentru funcția de senator deoarece nu am mai vrut sa fiu doar un simplu spectator indiferent al societății. Asistam, de pe margine, la o regresie colectivă, rezultată din faptul că oamenii începeau să își piardă încrederea în instituții și mai presus de orice, în semenii lor, în cei pe care i-au ales să le fie lideri. Am dorit să demonstrez, prin proiectele propuse, de impact pentru comunitatea din care și eu fac parte, că prin intermediul unor măsuri curajoase și al unei gândiri strategice, poți trasa direcții, poți inspira, motiva și proiecta, în prezent, o societate a viitorului.

Deși nu m-am definit niciodată ca fiind un politician, ci mai degrabă ca un om implicat, care a muncit mereu și căruia i-a fost acordată șansa și puterea de a acționa pentru binele comunității, anul 2020 este anul în care se încheie un ciclu politic. Acesta este motivul pentru care, mă simt dator, față de toți cei care mi-au acordat votul lor de încredere și nu numai, să vorbesc, atât cât este posibil, despre proiectele cele mai dragi mie, care au condus la îmbunătățirea calității vieții albaiulienilor sub diferite aspecte: social, economic, cultural sau tehnologic.

În perioada în care am îndeplinit onoranta demnitate de senator și în acelasi timp pe aceea de Ministru al Culturii și Identității Naționale (noiembrie 2018 – noiembrie 2019) și am asigurat totodată și interimatul Ministerului Educației Naționale (2 august 2019 – 4 noiembrie 2019), am încercat să aduc, alături de echipa mea, plus valoare societății, prin programele și politicile propuse.

Legea nr. 23/2020 care reglementează regimul juridic al Cetăților Dacice din Munții Orăștie, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO, este o propunere pe care am conceput-o și susținut-o constant, atât din funcția de senator, cât și din cea de ministru. Era necesară stabilirea unui cadru juridic și administrativ unitar, care să asigure protejarea acestor monumente unice în lume dar care, tocmai în lipsa unei astfel de legi, fuseseră abandonate și lăsate în paragină timp de aproape 30 de ani.

Dosare-cheie aflate pe agenda Uniunii Europene, cum este și cazul Directivei care privește dreptul de autor în piața unică digitală, a caror negociere dura de ani de zile, au fost încheiate cu succes în perioada mandatului în care țara noastră a deținut Președinția Consiliului UE. Eforturile echipei pe care am coordonat-o, în perioada în care am îndeplinit demnitatea de Ministru al Culturii, au fost constructive, conducând în final la acest acord benefic pentru piața culturală europeană, menit să protejeze, în fapt, dreptul la proprietate intelectuală, autorii și artiștii. Doar prin astfel de măsuri vom putea pune bazele unei piețe online echitabile, transparente, generatoare de informații corecte, valoare esențială care stă la baza unei societăți democratice sănătoase.

Digitalizarea a fost deseori în centrul activităților pe care le-am desfășurat și inițiat, având convingerea fermă că îmbunătățirea serviciilor digitale conduce la o mai mare eficiență și transparență la nivelul tuturor componentelor de structură ale societății. Propunerea legislativă pe care am inițiat-o, privind instituirea zilei de 15 octombrie ca Ziua națională a comerțului electronic, devenită ulterior Legea nr.144/2020, trasează cadrul legislativ pentru alinierea României la conceptul de “economie digitală”, recunoscând ponderea uriașă pe care o are comerțul electronic pentru dezvoltarea economică a țării noastre.

Un alt proiect important, unul de suflet, l-a reprezentat construirea Monumentului de la Alba Iulia, finanțat de Ministerul pe care l-am coordonat și inaugurat la data de 1 Decembrie 2018, cu ocazia sărbătoririi Centenarului Marii Uniri.

Am pus oamenii în centrul tuturor activităților pe care le-am desfășurat și am considerat că este vitală asigurarea unui climat economic și social predictibil, din care să rezulte îmbunătățirea nivelului de trai a unor categorii importante de populație. Din postura de Secretar al Comisiei pentru muncă, familie și protectie socială (22.12.2016 – 18.12.2018) am susținut majorarea succesivă a punctului de pensie, de la 871 de lei (atat cat era in 2016) la 1100 lei (iulie 2018). Totodată am susținut creșterea salariului medicilor și profesorilor noștri, în raport direct cu nivelul de pregătire demonstrat, ca un act de normalitate, de firesc, ca o recunoaștere a meritelor deosebite ale acestor oameni și a importanței lor strategice pentru societatea în care trăim.

Pentru a îmi aduce contribuția la sănătatea publică, am inițiat Propunerea legislativă privind prevenția și depistarea precoce a diabetului, considerând că este necesară existența unor politici unitare și transparente la nivel național, care să conducă la scăderea incidenței bolii în rândul populației.

Alte propuneri legislative pe care le-am inițiat, cu impact asupra noastră, a tuturor, sunt Propunerea legislativă privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive, Propunere legislativă privind protecția consumatorilor față de executările silite abuzive sau intempestive, Propunere legislativă privind protecția consumatorilor contra riscului valutar în contractele de credit, Propunere legislativă privind protecția consumatorilor contra cesiunilor speculative de creanțe, Propunere legislativă privind îngrijirea persoanelor în stare comatoasă sau Propunerea legislativă privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii (devenită ulterior Legea nr. 28/10.01.2019) și multe altele.

Cred în puterea comunităților mai presus de orice, motiv pentru care am rămas în permanență conectat cu nevoile oamenilor. Am considerat faptul că am o datorie morală față de cei din jur, motiv pentru care, ca un simplu gest de solidaritate, am donat de multe ori părți importante din indemnizația de senator pentru diverse cauze în care am crezut și continui să cred.

Este nevoie, în continuare, de o gândire strategică colectivă asumată, în opoziție cu demersurile impuse, ale unor șefi de partide și instituții. România are nevoie de coeziune, de politici publice performante și de proiecte pe termen lung, cu scopul de a asigura o dezvoltare armonioasă și echilibrată a societății”, a declarat senatorul Daniel Breaz.