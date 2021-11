DACIA 1300: Concept spectaculos realizat de un tânăr de 27 de ani care lucrează la uzina din Mioveni. „Bătrână doamnă” are camere video în loc de oglinzi

Un tânăr absolvent de Ingineria Transporturilor care lucrează la uzina Dacia de la Mioveni a „desenat“ un concept spectaculos de Dacia 1300, o versiune ce include, printre altele, camere video în loc de oglinzi retrovizoare. Deocamdată, originalul concept este la nivel de proiect personal.

Theodor Ioan Tănase (27 de ani) este absolvent al Universităţii din Piteşti, specializarea Ingineria Transporturilor, şi lucrează de aproape patru ani pentru uzina Dacia de la Mioveni. Theodor face proiectare 3D de cinci ani şi este foarte ataşat de Dacia încă de când era copil, fiind extrem de mândru că un brand din ţara noastră a ajuns să fie cunoscut, vândut şi apreciat în zeci de ţări de pe tot globul.

Ideea lui Theodor de a face un concept special de Dacia 1300 a pornit de la Dacia Bigster, conceptul prezentat de Dacia, cu forme noi. Theodor şi-a propus să îmbine elementele de la Bigster pe modelul de Dacia 1300, un model ce a făcut carieră în România înainte de 1989. Theodor a lucrat peste 60 de ore la conceptul deosebit de Dacia 1300 pe care l-a realizat.

„Legat de dotările pe care le are conceptul de Dacia 1300 pe care l-am creat, în primul rând am înlocuit oglinzile laterale ale maşinii cu camere video, iar părţile de vedere ale camerelor sunt în interiorul maşinii, pe planşa de bord. Am pus de asemenea senzori tactili pentru comenzile după volan, iar această funcţie se repetă pe display-ul secundar pentru infotainment. Conceptul creat de Dacia 1300 are cutie automată de viteze, plus numeroase elemente ce sunt obligatorii la ora actuală pe orice maşină, conform standardelor internaţionale de siguranţă”, a declarat Theodor Ioan Tănase pentru „Adevărul”.

Theodor nu a calculat cât ar costa ca un asemenea concept să devină o maşină reală, însă cu siguranţă dacă ar intra în fabricaţie, o astfel de maşină ar costa câteva zeci de mii de euro conform estimărilor. Tânărul inginer a realizat mai multe proiecte deosebite de maşini în ultimii patru ani, însă nu a primit deocamdată vreo ofertă de colaborare. „Dacă aş primi vreo ofertă de colaborare în viitor, aş lucra cu cea mai mare plăcere, poate chiar şi gratis, ştiind că visul pe care îl am se va realiza”, mai spune Theodor Ioan Tănase.

A mai realizat cinci concepte spectaculoase de Dacii

În primăvara acestui an, Theodor a lucrat aproximativ 100 de ore la un alt concept foarte interesant de autoturism, intitulat Dacia T Model, ce are ecran tactil şi senzori tactili în partea volanului pentru o accesibilitate cât mai uşoara a şoferului. Conceptul include şi senzori de unghi mort în oglinzile laterale, iar în partea frontală un sistem ce adaptează viteza vehiculului faţă de maşina din faţa sa. Dacia T Model include şi un mod 360 grade graţie căruia maşina poate fi văzută live.

sursa: adevarul.ro / foto: Theodor Ioan Tănase