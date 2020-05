Cum s-a ajuns la situația hilară ca Spitalul Orășenesc din Câmpeni să aibă 2 directori. Explicațiile primarului

Primarul Ioan Călin Andreș explică într-o postare pe pagina de facebook cum s-a ajuns la situația hilară ca Spitalul Orășenesc din Câmpeni să aibă 2 manageri, unul de la PSD și unul de la PNL.

”Acest trio formidabil al PNL, Pașca, Roman și Tătaru, au arătat că atunci când interesele politice primează, jocurile se fac la cel mai înalt nivel. Mă refer aici la faptul că acești domni au trecut peste legea prin care, odată cu încetarea stării de urgență, anumite structuri medicale de stat nu mai sunt subordonate ministerului sănătății. În data de 14.05.2020, Parlamentul a stabilit ceea ce înseamnă stare de alertă, respectiv legea care va intra în vigoare începând de luni 18.05.2020.

Odată cu încetarea stării de urgență, a fost încheiat și mandatul de două săptămâni a domnului Gog Valentin Tiberiu, consilier local PNL. Ca urmare, l-am desemnat pe domnul Bodea Călin Ilie, cel care a manageriat cu foarte mare profesionalism perioada în care virusul apăruse în țara noastră. Datorită experienței acumulate în mandatul anterior de manager al Spitalului Orășenesc Câmpeni și al Spitalului de Boli Cronice(timp de 7 ani) consider că domnul Bodea este cea mai potrivită alegere, având calitățile și pregătirea necesară pentru a ocupa funcția de manager.

Ieri dimineață în jurul orei 9, am semnat dispoziția de desemnare a domnului Călin Bodea, în baza legii, pentru ocuparea funcției de manager interimar pentru o perioadă de trei luni, până la ocuparea funcției de manager prin concurs.

Dar, cum deja am aflat că cei de la PNL știu cum să facă să întoarcă legile, au dat o ordonanță de urgență în data de 14.05.2020, publicată noaptea în MO prin care ministerul sănătății să fie cel care desemnează managerii de spitale (urmăriți și cazul de la Piatra Neamț unde a fost pus manager un fost șef de pompe funebre….). Astfel că, aseară în jurul orei 20.00 ne-am trezit cu doi manageri la Spitalul Orășenesc Câmpeni, domnul Bodea și domnul Gog. Domnul Bodea a fost pus în conformitate cu prevederile legale actuale, iar domnul Gog la ordinul ministrului sănătății, domnul Tătaru.

Ordonanța prin care a fost desemnat domnul Gog este o încercare disperată pentru ca PNL să-și pună membrii lor în funcții de conducere, fără a avea, în prealabil, pregătirea necesară pentru ocuparea funcției de manager de spital. Vreau să fac o precizare, eu cu domnul Gog ne cunoaștem de mulți ani, între noi a fost tot timpul respect și bun simț. De aceea, doresc să-mi cer scuze față de dânsul atunci când am afirmat că este doar un chelner. Intenția a fost de a preciza că domnul Gog nu are pregătirea profesională pentru funcția de manager de spital, respectiv experiență. Cred că prin faptul că am spus că este „doar un chelner”, am jignit neintenționat și alte persoane care lucrează în domeniul restaurantelor. Și mama mea a fost chelner/șef de restaurant și a fost respectată de toată lumea, de aceea față de domnul Gog am respect și apreciere în continuare.

Domnilor Pașca, Florin Roman și Nelu Tătaru, de ce supuneți aprobării legi în parlamentul României dacă nu țineți cont de ele? De ce a fost nevoie de o ordonanță de urgență din moment ce aveam deja legea aprobată? Răspunsul este clar: pentru că este an electoral și este esențial să aveți în funcții de conducere camarazi fideli și ascultători.

Domnule ministru al sănătății, vă solicit să veniți cu explicații clare și concise pentru a vă argumenta decizia pe care ne obligați să o acceptăm.

Hotărârea desemnării domnului Bodea Călin a fost în temeiul legii date de Parlament, iar cea a domniei dvs. este nelegitimă. Solicit un răspuns ferm din partea dvs și revizuirea deciziei pe care ați făcut-o.

Primarul orașului Câmpeni,

Ioan Călin Andreș”