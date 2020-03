Cum a devenit un actor de filme porno medicul român care a găsit vaccinul pentru coronavirus: Un fake news care a făcut ravagii pe un grup de pensionari

Organizaţia nonguvernamentală ActiveWatch, care are ca scop să protejeze și să promoveze dreptul la liberă exprimare și libertatea presei, a postat pe facebook, un text de atenţionare și demontare a unui fake news care avea în prim plan un actor de filme porno care, pe un grup de de pensionari de pe Facebook, a ajuns să fie prezentat drept medicul român subabreciat care a găsit vaccinul pentru coronavirus.

Pensionarii au fost păcăliţi de un fake news despre actorul de filme porno Johnny Sins, pe care îl prezintă pe Grupul Pensionarilor, grup cu peste 9000 de membri, ca fiind doctorul Ionel Vasile, care „a reuşit să găsească vaccinul pentru Coronavirus“.

„El este doctorul Ionel Vasile. Acest domn este născut în Botoşani, are 45 de ani şi a reuşit să găsească vaccinul pentru Coronavirus. Dar voi cum ştiţi doar despre Viorel şi Vulpiţa n-o să-l apreciaţi şi nici n-o să-l distribuiţi. Acest om a salvat sute de oameni, dar prin acest vaccin va salva milioane de bătrânei“, este prezentat actorul de filme pentru adulţi, alături de o poză cu el.

„Respect enorm, Ionele, mândru că suntem români datorită oamenilor ca tine. Un detaliu mic, a copilărit în Dorohoi)“, se încheie postarea de pe grupul pensionarilor.

Astfel, organizația ActiveWatch trage un semnal de alarmă cu privire la ştirile false pe care, în special bătrânii, le cred.

„Râdem, dar nu este râsul nostru.

Vă prezentăm astăzi povestea lui Ionel Vasile, născut în Dorohoi și inventator de vaccin împotriva COVID-19.

Mesajul înălțător, care ne reconfirmă că suntem salvatori ai umanității, a fost distribuit de peste 5800 de ori de pe Grupul Pensionarilor (un grup Facebook,cu peste 9000 de membri).

Problema este că „Ionel” are mai multe identități, localizate în diferite zone ale globului, în diferite contexte.

Mai mult, domnul din imagine este un actor din filme pentru adulți, cunoscut sub numele de Johnny Sins.

Imaginea acestuia a fost folosită în distribuirea de mesaje înșelătoare:

– 2017, în Indonezia, „Ionel” este prezentat drept dr. Bernard, într-o campanie antivaccinare

– 2019, în spațiul sud-american, este prezentat drept medic argentinian, erou anonim în lupta cu incendiile din jungla amazoniană.

Deși au existat numeroase campanii de demontare a acestor falsuri, contagiunea nu a fost oprită și încă mai există creduli printre cetățenii internetului care găsesc alinare și inspirație în momente de criză.

Deși par neverosimile și amuzante, aceste mesaje pot avea impact asupra publicului mai puțin critic.

Memoria colectivă e scurtă și selectivă, dar nu este exclus ca din această poveste să rămână niște crâmpeie cu iz de adevăr: medic român subapreciat, deși a descoperit vaccinul împotriva COVID-19″, au scris cei de la ActiveWatch pe facebook.