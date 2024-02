CSU Alba Iulia a dat lovitura: l-a achiziționat pe mijlocașul Piftor (ex-Unirea Dej), jucător din eșalonul secund!

LPS Alba Iulia are victorii pe linie la Under 13 baschet feminin, formația condusă de Valentin Urian câștigând, recent, ceel 3 jocuri susținute la Baia Mare Pe lângă parcursul în campionatul Under 14, Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia are echipă și în competiția juvenilă Under 13 la baschet feminin. Formația din Cetatea Marii Uniri […]