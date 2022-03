CSȘ Blaj, 4 echipe calificate la turneele semifinale de volei | Formația de juniori vrea medalie națională

Clubul Sportiv Școlar Blaj a avut 6 echipe participante în competițiile naționale de volei juvenil în acest sezon, 3 la masculin (speranțe, cadeți și juniori) și tot atâtea la feminin (la aceleași categorii competiționale). Dintre acestea, 4 au reușit să treacă de prima fază a campionatelor, respectiv să acceadă în turneele semifinale, după cum urmează: speranțe feminin (antrenori Emil Ciufudean și Dan Ioan Moldovan), speranțe și cadeți masculin (echipe pregătite de prof. Silvia Marcu), juniori masculin (antrenor Alexandru Man).

Echipa juniorilor este alcătuită în mare măsură pe efectivul cu care în luna mai 2021 s-au cucerit medaliile de bronz la naționalele de cadeți, la turneul final de la Tulcea Tudor Balu fiind desemnat MVP-ul competiției. Lotul este compus din Tudor Balu, Cristian Bălău, Gabriel Bărbat, Marian Chiorean, Antonio Jidveian, Răzvan Oltean, Octavian Orian/cpt, Sebastian Roșianu (foștii cadeți), plus Iustin Nicoară, Andrei Toacșe și Krisztian Polgar. La juniori în ediția 2021/2022 au fost 21 de echipe (voleibaliști din anii 2003-2004 și mai mici) distribuite în 4 serii, iar CSȘ Blaj a câștigat Seria C. În ultimul meci, un derby pentru prima poziție, CSȘ Blaj s-a impus 3-0 la Caransebeș, ocupanta locului secund. Șapte victorii la zero și un eșec, 2-3 cu gruparea din Caraș-Severin (singurele seturi pierdute), a fost bilanțul blăjenilor ce au strâns 22 de puncte, fiind urmați în ierarhie de CSȘ Caransebeș (20), CNNT Craiova (12), Westar Arad (6) și CNMB Rm. Vâlcea (zero puncte).

“Este un bilanț mulțumitor pentru clubul nostru, având 4 echipe ce au depășit prima fază a campionatului. Dintre acestea, cu formația de juniori ne propunem să ne batem pentru medaliile naționale. Ne dorim în acest sensă să organizăm la Blaj unul dintre turneele semifinale”, a declarat Alexandru “Delu” Man, directorul CSȘ Blaj.

Ocupantele primelor trei locuri în cele 4 grupe s-au calificat la cele trei turnee semifinale (speranțele, la feminin și masculin, au jucat în weekend, la Blaj, respectiv Ștei), iar de acolo, vor accede la turneul final primele două clasate. Programul inițial anunțat de FRV a suferit modificări, întrucât în luna aprile echipele naționale de cadeți și juniori (masculin și feminin) participă la calificările pentru Campionatele Europene. Astfel, la juniori turneele semifinale sunt programate în perioada 27-29 aprile (turneul final în 18-22 mai), iar la cadeți se va juca în 1-3 aprilie (turneu semifinal) și 1-5 mai (turneu final).