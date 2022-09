CS Ocna Mureș – CSM Slatina, în play-off-ul Cupei României, în 28 septembrie | Șansă uriașă pentru ocnamureșeni să acceadă în grupe

CS Ocna Mureș, singura echipă din Alba calificată în play-off-ul Cupei României, competiție ce se dispută într-un nou format, va întâlni, în 28 septembrie, de la ora 16.30, pe propriul teren pe CSM Slatina, echipă din Liga 2

„Soda dragă” nu a avut tragerea la sorți dorită, numele vizate fiind Rapid, „U” Cluj sau Petrolul Ploiești, dar în același timp ocnamureșenii au șansa să ajungă în grupe, situație în care au oportunitatea să aducă trei meciuri tari acasă. În respectiva fază vor fi 4 grupe a câte 6 echipe, între care cel puțin două formații din Superligă (dintre primele 8 clasate în sezonul trecut). O calificare în grupe ar însemna și un premiu de 8.000 de euro, după ce până în prezent „alb-albaștrii” au totalizat 7.000 de euro.

*Căpitanul Alex Giurgiu: „Poate mai facem o minune!”

„Cu siguranță ne-am fi dorit să jucăm cu un adversar din Liga 1, Rapid, U Cluj sau Petrolul Ploiești, pentru a le oferi o bucurie suporterilor din Ocna Mureș, dar în același timp e bine că nu ne-am deplasat la Cernavodă. Sincer, este un adversar rezonabil pentru noi și poate mai reușim o minune. Va un meci în care nu avem ce pierde„, a spus Alexandru Giurgiu, căpitanul ocnamureșenilor, cel care a înscris golul egaliziator în meciul cu Unirea Ungheni și a transformat unul dintre penalty-uri.

CSM Slatina a promovat în vară în Liga 2, după ce a învins în ultimul baraj pe AFC Odorheiu Secuiesc (0-0 și 2-1 în deplasare). În primul meci din Cupa României CSM Slatina a trecut, în deplasare, de Petrolul Potcoava (Liga 3), scor 3-1. Are în efectiv pe experimentatul Cătălin Doman, dar și pe talentații Mitran și Nițu, împrumutați de la CSU Craiova, antrenor fiind Daniel Oprescu. Fostul selecționer al României Under 18 îl are sub comandă pe portughezul Alexandre Miguel Simoes Oliveira (mijlocaș, 22 de ani).

Oltenii sunt pe locul 11 în eșalonul secund și îl au căpitan de echipă pe fostul cugirean Radu Necșulescu. CSM Slatina va juca în următoarea rundă a eșalonului secund în deplasare cu Metaloglobus București, iar etapa precedentă a învins, acasă, 3-0, pe Ripensia Timișoara.

Ocnamureșenii au realizat o performanță remarcabilă prin calificarea la acest nivel, după ce au eliminat, succesiv, pe CS Municipal Unirea Alba Iulia, Metalurgistul Cugir și Unirea Ungheni – ultimul joc tranșat după loviturile de departajare

Celelalte jocuri Foresta Suceava – UTA Arad, CSM Reșița – CS Mioveni, Ripensia Timișoara – FCU Craiova 1948, CSA Steaua – Chindia Târgoviște, Concordia Chiajna – „U” Cluj, CS Afumați – Rapid, FC Brașov – Hermannstadt, CSC Șelimbăr – Petrolul Ploiești, CSC Dumbrăvița – Politehnica Iași, CSM Alexandria – FK Miercurea Ciuc, Viitorul Pandurii Târgu Jiu – Dinamo, Jiul Petroșani – SC Oțelul Galați, Gloria Bistrița Năsăud – Unirea Slobozia, Șoimii Lipova – Gloria Buzău, Axiopolis Cernavodă – Minaur Baia Mare