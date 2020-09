CS Hunedoara – CS Ocna Mureș 1-0 (0-0) | Reduta nou-promovatei a căzut după pauză

CS Ocna Mureș a încercat să recupereze lângă furnale punctele pierdute în prima etapă cu Sticla Arieșul Turda, însă a pierdut la limită, deși merita măcar o remiză. Singurul gol al jocului a fost marcat de Iacob (70, când lansat de nou-intratul Bortaș, la prima atingere de balon, a șutat la colțul scurt).



Amfitrionii au dominat teritorial primul mitan, având posesia însă ocnamureșenii au fost mult mai periculoși. Replica a venit de la Chișu (22) – șut prins în doi timpi și Vaidasigan (38) – a respins Lefter în corner. Cea mai mare ocazie a oaspeților s-a produs în faza următoare când Socaci (39) – a tras din careu, paradă Lefter. Imediat după deschiderea scorulul, șutul lui Chișu (75) a fost deviat în corner de un fundaș.

„Din punctul meu de vedere am pierdut nemeritat. Băieții s-au dăruit, am fost mai periculoși decât adversarii. Noi am avut ocazii foarte clare, portarul advers a prins o zi foarte bună. Meritam cel puțin o remiză. Din punctul meu de vedere am avut o prestație mult mai bună comparativ cu primul meci„, a declarat Gabriel Cotoară.

CS Hunedoara: Lefter – Banac, Covaci, Trășcan – Cr. Creciunesc, Pau, Marinca, Terci, Bloj – Iacob, Vasinc; rezerve Raț, Ciucurescu, Radicov, D. Creciunesc, R. Cristian, Chiric, Bortaș, Bojor, Mardare. Antrenor Raul Spătaru.

CS Ocna Mureș: V. Ignat – Vaidasigan (68, B. Cristea), Csegoldi, Borșoi, Al. Kiraly – Vădan, Socaci – Chișu, T. Cristea (77, M. Domșa), D. Varga (53, Hoca; 77, Busuioc) – Coltor (53, S. Mureșan); rezerve Angeru, Uță, P. Man, Cl. Marcu. Antrenori Gabriel Cotoară, Romeo Arinar, Tudor Stan.

Sursa foto: CS Ocna Mureș (facebook)