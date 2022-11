Crima care a ÎNGROZIT Irlanda, ar fi fost comisă de un tânăr originar din Alba. O tânără de doar 30 de ani, găsită fără suflare în pat

Grădiniță nouă la Alba Iulia, pentru 160 de preșcolari, în locul unei foste cantine: Licitația în valoare de peste 17 milioane de lei, lansată în SEAP

Primăria Municipiului Alba Iulia a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru lucrări de demolare și execuție pentru obiectivul de investiții „Construire grădiniță cu program prelungit nr.16 prin schimbarea destinației clădire cantină din incinta Colegiului Tehnic Alexandru Domșa, municipiul Alba Iulia”.

Valoarea totală estimată a contractului este de 17.000.068,76 lei, fără TVA.

Se propune schimbarea destinaţiei fostei cantine a Colegiului Tehnic Alexandru Domsa din municipiul Alba lulia si extinderea acesteia pe orizontala si verticala, astfel incat spatiile obţinute sa deservească in cele mai bune condiţii funcţiunea principala de grădiniţă cu program prelungit, realizarea instalaţiei interioare de încălzire: la parter, încălzire cu corpuri statice din otel de tip panou radiant, la etaj se va realiza o încălzire in pardoseala in sălile de grupa, iar pentru restul încăperilor se prevede de asemenea o inclazire realizata prin intermediul radiatoarelor de tip panou, racirea spatiilor se va realiza prin intermediul aparatelor de tip multisplit.

De asemenea se prevede obţinerea energiei electrice din surse regenerabile: respectiv un sistem de 40 panouri fotovoltaice pe învelitoare pentru asigurarea împotriva incendiilor, o instalaţie de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu si realizarea instalaţiei de hidranti.

Pentru asigurarea împotriva efracţiei s-a prevăzut un sistem de securitate compus din: subsistem de alarmare împotriva efracţiei si subsistem de televiziune in circuit inchis alimentarea si bransarea/racordarea la utilităţile necesare pentru buna funcţionare a clădirii, demolarea clădirilor dezafectate din curte si realizarea de alei, parcari si zone verzi.

Accesul în noua incintă creată pentru grădiniță se poate face atât din exterior (prin 2 accese), cât și din interiorul incintei Colegiului Tehnic Alexandru Domșa (printr-un singur acces).

Amenajarea exterioară urmărește necesitățile funcțiunii principale și îmbunătățirea calității mediului, existând următoarele zone distincte: zona curții alocată recreației, jocului, echipată cu dotări specifice vârstei utilizatorilor (leagane, togogane, balansoare, gropi de nisip etc.), zona terenurilor alocate circulațiilor și acceselor cu alei pietonale și carosabile, respectiv zona verde plantată de-a lungul împrejmuirilor.

Clădirea va fi branșată/racordată la rețelele urbane din zonă – gaze naturale, energie electrică, apă-canalizare, iar pentru eliberarea amplasamentului s-a prevăzut desființarea construcțiilor anexă aflate într-o stare avansată de degradare și neutilizate de mult timp, respectiv două magazii și o spălătorie.

Grădinița nr.16 va avea o capacitate de 160 copii preșcolari (8 grupe), cu suprafața construită desfășurată de Scd =2263,3 mp și cu nr. niveluri=Sp+P+E.