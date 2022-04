CRIMĂ brutală la Mediaș: O femeie de 74 de ani, înjunghiată mortal pentru lănțișorul de la gât

VIDEO| Construcția Centrului Pediatric Național Maria Beatrice la Alba Iulia: Care au fost primii pași și unde se află astăzi visul familiei de profesori Iulia și Sebastian Onac

„Discutam așa la masă, ne făceam vise. Avem un teren undeva, sus pe deal și ne-am dus într-o sâmbătă dimineața cu Beatrice în cărucior, am bătut niște țăruși și am întins sfori, eram cu o poză în mână, am stat câteva ore și ne-am dat seama că terenul este mult prea mic… și noi la fel, dar gândul mi-a rămas în minte… să construim un Centru Mare pentru fetița mea și pentru mii de copii.

Eram într-o plimbare și ne-am întâlnit cu Mirela Străjan, ne cunoșteam. I-am zis într-o doară ce ne gândim să facem și așa am ajuns la arhitectul Ioan Străjan, soțul doamnei. La întâlnire eu și soția eram stingheri și-i povesteam domnului Străjan cum că vrem să construim un Centru cum am văzut în străinătate, cu toate facilitățile pentru întreaga familie, desenam foarte mult cu mâinile în aer… Ne doream o părere avizată și eventual să ne spună să stăm cuminți, că ne-am pierdut mințile de la durere. De unde atâția bani?! Ne-a ascultat o jumătate de oră timp în care nu a zis nimic, după care a scos un “Fantastic! Dacă voi vreți să faceți asta, eu vă ajut cu tot ceea ce stă în puterea mea!” A fost scânteia, hotărârea a fost luată atunci, îl facem și punct!.

Ulterior din discuțiile pe care le-am avut cu domnul Străjan mi-am dat seama că folosește des cuvântul “Fantastic”. Dar este fantastic cât de important a fost pentru nașterea acestui proiect faptul că eu nu am știut asta și mai cred că dacă-ți dorești ceva cu toată ființa ta, creierul tău se va agăța de acele cuvinte care îți deschid mintea și drumul înspre acolo.

Așa au început primele schițe, planșe, proiectul arhitectural…

Dar aveam nevoie de un teren generos! Am contactat autoritățile să încercăm un parteneriat încât să primim un teren în folosință, au fost inițiate discuții, ulterior prioritățile orașului s-au schimbat și am rămas cu un proiect arhitectural mare și frumos, în aer.

Așa că m-am luat cu Iulia și am apelat la agențiile imobiliare pentru a identifica un teren adecvat proiectului. La banii prea puțini pe care îi aveam în Asociația Maria Beatrice am ajuns să vizităm terenuri cu acces limitat, în câmp, etc.

După un timp i-am spus soției că a fost un vis și mai bine ne potolim… după 2 luni am și uitat.

Mă sună un domn din București care-mi spune că are un unchi ce lucrează la o agenție, a auzit ce vrem să facem, deține un teren cu poziționare bună pentru ce dorim să construim și vrea să ne ajute. Asta cu ajutatul de nicăieri am auzit-o de-atâtea ori, încât mi-a scăpat un zâmbet luung…

M-a sunat de câteva ori, vorbeam mult. M-am interesat de acest om și de terenuri. Mi s-a spus că terenurile există dar el este un om dificil și că nu am să mă înțeleg cu el niciodată. Tot ceea ce a spus la telefon, fără ca măcar să ne cunoaștem a rămas valid. Este din Alba Iulia, locuiește în București și este un om foarte aplicat. De multe ori poți fi catalogat ca fiind dificil dacă stabilești standarde si nu te lași făcut din vorbe.

Am dobândit un teren de 6500 mp! Wooau!!

L-am luat cu noi pe topograful Adi Martin, pe tâmplarul Vasile Urcan, și am bătut țărușii. Avem și o poză din care o treime este degetul fotografului, asta e…

Doamna Felicia Totoian, primul architect care a pornit proiectarea în cadrul Biroului Străjan mi-a zis de Emilia Martin, o dirigintă de șantier exigentă. Am vorbit cu ea, am bătut palma și i-am cerut referințe pentru 3 constructori. Așa l-am cunoscut pe Corci Galambfalvi. Am discutat 10 minute cred, am rezonat, un om onest și dintr-o bucată. Astfel DEKAStructuri a început contrucția Centrului Pediatric Național Maria Beatrice, pentru ca ulterior să devină Antreprenorul General.

L-am rugat pe Corci Galambfalvi să lucreze cu firme pe care le-a mai avut în subantrepriză și cu care a colaborat eficient. Așa i-am cunoscut pe Dan Mateiu- VENTIL Climă, Corina Abrudean- DOMUS Proiect, Mircea Turdean și Dorel Andrașiu-IMSAT, pe Emil Ștefan- DIAFAN, Dorin Fleșeriu- DELPHI Electric, Vasile Dăian-PORTEROM și Ciprian Hirsch- Real IT, îi știam deja din colaborări anterioare.

Ei i-au adus pe Mihai Turla- ELECTRONET Instalații, Ana Maria Goța- SUMMER Fun, Mirel Gruia și Cosmin Rafael- LAGUNA Piscine. S-a alăturat recent Adrian Paștiu, diriginte de șantier pe partea de instalații. Lucrările de arhitectură sunt realizate acum de arh. Vlad Străjan băiatul lui Ioan Străjan. Managerul de de proiect din partea Antreprenorului General este Daniela Costea iar șeful de șantier este Horea Shadi, doi tineri inimoși, iar Daniela mă mai și suportă… când am eu nervi.

Toți sunt oameni aleși. Pentru că ei știu cât de greu este să faci un proiect la o asemenea dimensiune, fără a ști de la început câți bani vei avea și implicit care este ritmul și volumul lucrărilor! Dar deja este și o ambiție al lor! Să-l vadă gata și plin de vocile copiilor!

Vorba Corinei Abrudean, “Cel mai interactiv proiect din viața mea!” Da, așa este, pentru că pe măsură ce identificăm resurse financiare, optimizăm soluțiile de termoizolare, termoficare, mai ales în noul context facem eforturi financiare pentru optimizarea resurselor energetice ale noii clădiri, optimizăm și aspectele legate de confortul familiei și a copilului aflat în tratament.

Asociația Maria Beatrice a reușit în ultimii 10 ani să ofere condiții optime de terapie pe termen lung, pentru peste 3000 de copii cu afecțiuni neuromotorii din România, într-un centru creat acum 10 ani, la demisolul unui cămin pentru persoane vârstnice din Alba Iulia. Acum, acolo, peste 50 de medici, terapeuți și personal administrativ asigură zilnic terapia pentru peste 80 de copii născuți prematur, accidentați, operați.

În 10 ani am format o echipă instruită, disciplinată și empatică, cu un tip de om, riguros selectat, care alături de sute și mii de familii din România, abia așteaptă să ne mutăm în noua locație, pentru a avea un nou standard în abordarea familiei copilului bolnav, ca întreg.

Acum ne pregătim să ajutăm 2000 de copii în fiecare an, prin Centrul Pediatric Național Maria Beatrice pe care-l construim, pentru terapia prematurului, afecțiuni post-traumatice, post-operatorii și paralizie cerebrală copii, un Concept Nou în România, în care pacientul este întreaga Familie.

Am depășit 2000000 Euro (două milioane de Euro) investiție, exclusiv din donații și sponsorizări. Centrul este imens, pentru că nevoia în România este enormă.

Ajută-ne să-l finalizăm https://mariabeatrice.ro

Iulia și Sebastian Onac, părinții Mariei Beatrice – o fetiță născută prematur, cu paralizie cerebrală

