Creșterea prețurilor la materialele de construcții și NEACTULIZAREA lor, MOTIVELE pentru care podul peste râul Mureș de la Blandiana nu este finalizat

SOCIETATEA BIF TRANS MARISEL S.R.L. -executant al lucrarilor din contractul nr.1638/25.07.2019 -pod peste raul Mures in comuna a ofertat efectuarea lucrarilor conform preturilor materialelor de constructie si al pretului muncii aferente anului 2019-cand piata era stabila

Dupa anul 2020, situatie economica interna a condus la cresteri de preturi si manopera, fapt pentru care s-a emis ordonanta 93/2021, cu scopul ca autoritatile contractactante sa poata solicita fonduri suplimentare pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei. In acest sens, executantul, a solicitat in anul 2022 intalniri cu autoritatea contractanta si a inaintat propuneri pentru a se actualize indicatorii tehnico-economici ai investitiei, dar UAT Blandiana nu a dat curs solicitarii si nu a cerut fonduri.

Datorita viiturilor care au avut loc pe râul Mures, a rezultat necesitatea modificarii solutiei constructive a rampelor de acces, executantul a propus beneficiarului si proiectantului schimbarea solutiei tehnice in sensul de a se executa rampe cu beton armat (monolit)-solutie tehnica confirmata si prin expertize tehnica intocmita de SC DRUMEX SRL.

S-a acceptat noua solutie tehnica si s-a emis dispozitia de santier nr.7 din 24.06.2022, iar imediat executantul s-a mobilizat sa execute rampele in cel mai scurt timp, in conditiile in care UAT Blandiana a semnat actul additional la data de 03.04.2023 cu o întârziere de 10 luni. Dorinta societatii BIF TRANS a fost de a avansa si să respecte termenul contractual de finalizare. Observând ca UAT intarzie nepermis de mult aprobarea dispozitiei nr.7, am sistat activitatea, iar lucrarile au fost reluate in data de 01.05.2023.

Prin ajustarea preturilor contractuale, pe baza prevederilor OG 47/2022, nu asigura potrivit reglementarilor, fondurile puse la dispozitia executantului, intrucât lucrarea reprezinta EXECUTIE POD PESTE RAUL MURES, pod cu o deschidere de 134 m, si rampa Acmariu de 152 m lungime si rampa Balomir de 196 m lungime, lucrare care se incadreaza in prevederile OG 64/2022, care pentru astfel de lucrari are alti indici de ajustare, in conformitate cu complexitatea lucrarii.

Totodata, la data de 11 iulie 2022, s-a adoptat Legea 208, care corecteaza legea 98/2016, care prin art.222*2, -alin (12) Dacă derularea contractului a devenit excesiv de oneroasă datorită unei schimbări excepționale a împrejurărilor care ar face vădit injustă obligarea contractantului la păstrarea prețurilor inițiale, cum ar fi, dar fără a se limita la aceasta, schimbarea cauzată de forța majoră sau cazul fortuit, fără a fi îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (2) și (3), prețul contractului poate fi ajustat, pentru a distribui în mod echitabil între părți pierderile și beneficiile ce rezultă din schimbarea împrejurărilor.

Fata de prevederile legale mentionate anterior, apreciem ca UAT Blandiana, in perioada de la DS nr.7 /24.06.2022 până la incheierea actului aditional nr.9 din data de 03.04.2023 nu a permis societatii BIF TRANS MARISEL sa faca decontarile conform legii, mai mult a fortat proiectantul sa isi reformuleze dispozitia de santier.

In aceste conditii pentru societatea BIF TRANS, executarea lucrarilor a devenit excesiv de oneroasa, iar la desele adrese de corectare a indicatorilor tehnico-economici, a raspuns ca nu se poate, desi OG93/2021 a permis autoritatii contractante sa solicite Ministerului Dezvoltarii suplimentarea fondurilor.

Pentru a veni in sprijinul UAT, societatea BIF TRANS a inaintat in luna aprilie Expertiza tehnica 931/17/2023, prin care expertul arata modalitatile concrete tehnico-financiarae de terminare a lucrarilor, expertiza la care nici in ziua de astazi nu am primit nici un raspuns de la UAT Blandiana. Referitor la aceasta expertiza, Ministerul

Dezvoltarii mentioneaza in adresa de raspuns: ca in conformitate cu Legea de aprobare a OG 93/2021, UAT a avut la dispozitie termen până la 14.07.2022 sa solicite fonduri suplimentare, dar decizia conducerii UAT a fost de a nu apela la aceasta posibiltate de finantare.

Mentionam ca, daca UAT Blandiana ar fi pus la dispozitie un buget corespunzator, conform realitatii pietei si a prevederilor legale lucarile s-ar fi putut finaliza in termenul de 18 de luni .

De la data încheierii actului aditional si pe parcursul desfasurarii acestor lucrari de finalizare a obiectivului, executarea contractului a devenit excesiv de oneroasă pentru executant, a devenit vădit injustă obligarea acestuia la executarea obligaţiilor contractuale intrucat au intervenit majorari substantiale al preturilor materialelor de constructie si a manoperei. Este vorba de schimbări exterioare, obiective, independente de voinţa părţilor, schimbarea împrejurărilor, precum şi întinderea obligaţiei nu au fost şi nici nu puteau fi avute în vedere, în mod rezonabil, în momentul încheierii contractului si contractantul nu si-a asumat riscul schimbării împrejurărilor .

Nu în ultimul rând Ordonanta 105/2023, vine in sprijinul UAT sa poata continua obiectivele de investitii, Ministerul Dezvoltarii intelegând situatiile de subfinantare cu care se confrunta autoritatile contractante, fapt pentru care contractantul s-a adresat UAT Blandiana, să analizeze posibilitatea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai investitiei.

Față de aceasta solicitare, UAT Blandiana, solicita executantului sa elibereze amplasamentul, o masură injusta a autoritatii contractante, care pe baza unei simple adrese someaza contractantul sa paraseasca amplasamentul santierului, fără nici o justificare legală.

Conform legii, amplasamentul nu se paraseste de constructor, se preda catre beneficiar, in conditiile contractuale.

Prin urmare, pentru a se pastra echilibrul contractual si a se finaliza lucrarile-se impune implicarea tuturor institutiilor competente in vederea finalizarii lucrarilor si respectarii principiului echilibrului contractual.

BIF TRANS MARISEL S.R.L.

prin administrator Burduhos Stefan

