Cosmin Ionaș-Rădoi, golgheterul unirist la Under 19, la CS Dinamo, din vară

Cosmin Ionaș-Rădoi, golgheterul formației CSM Unirea Alba Iulia la Under 19, susține că va evolua în vară la CS Dinamo, la respectiva categorie de vârstă.

Fotbalistul în vârstă de 17 ani a fost testat în această săptămână de gruparea din Capitală timp de câteva zile, evoluând într-un joc de verificare FC Voluntari – CS Dinamo, la Under 19 (cu o pasă decisivă).

„Sunt bucuros că am trecut probele la o echipă foarte bună și cunoscută. A contat, probabil, acest sezon în care am înscris multe goluri„, a precizat Cosmin Ionaș-Rădoi.

Ionaș-Rădoi este un fotbalist liliputan (1,66 metri înălțime) dar asta nu-l împiedică să fie extrem de prolific în fața porții.

Citește și: Cosmin Ionaș-Rădoi, fotbalistul ce are golul în sânge | Echipierul CSM Unirea Alba Iulia impresionează pe teren, în ciuda taliei

A ajuns la Unirea Alba Iulia în vara anului 2022, iar sezonul trecut a fost golgheterul formației Under 17, cu 29 de reușite. În acest campionat a înscris 31 de goluri în „alb-negru” (28 la Under 19, unul în Cupa României Under 19 și alte 4 în Liga 4 cu echipa secundă de seniori), trecându-și în cont un record: 9 reușite într-un meci, la Bistrița.

Din vară, după ce i se încheie contractul cu gruparea din Cetatea Marii Uniri, va pleca în Capitală, la CS Dinamo, Under 19, cu speranța ca în scurt timp să intre în vizorul formației care activează în prima ligă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI