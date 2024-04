Continuă investițiile în infrastructura comunei Șpring: Primăria a solicitat acordul de mediu pentru realizarea investiției de realizare rigole și accese la proprietăți în Cunța

Primăria Comunei Șpring a inițiat procedura de realizare a investiției „Realizare rigole și accese la proprietăți pe tronsonul din drumul judeean DJ 106I, DN1-Cunța-Drașov-Șpring-Vingard-Ghirbom-DJ107 (Berghin), aflat în intravilanul localității Cunța, comuna Șpring, județul Alba”.

În vederea îmbunătățirii condiţiilor de colectare si evacuare ale apei pluviale pe drumul de pe tronsonul drumului județean DJ 106I din intravilanul localității Cunța, comuna Șpring, în lungime de 822,00m,

Cele două tronsoane ale drumului județean DJ 106I pe care se va realiza investiția are o suprafață construită de 7000mp, iar lucrarile sunt amplasate pe ambele parti ale drumului judetean intre marginea partii carosabile si limitele de proprietate.

Amplasamentul prezentului proiect se află în intravilanul localitatii Cunța, comuna Șpring, județul Alba pe drumul judetean DJ106I si are o lungime de 822 m format din tronsonul nr.1 in lungime de 692m si tronsonul nr.2 in lungime de 130m. Cele doua tronsoane sunt despartite de calea ferata (Magistrala 200) din localitatea Cunta respectiv de zona de siguranță a acesteia 20m stanga – dreapta. (conform planului de incadrare). Suprafata pe care se va realiza investitia este administrată de către Comuna Spring în urma Protocolului semnat între Comuna Spring și Consiliul Județean Alba.

Comuna Șpring cu cele patru sate adiacente ale sale Șpring, Drașov, Cunța și Vingard este așezată în partea de sud-est a teritoriului județului Alba, în Podișul Secașelor, la distanță de 40 km față de municipiul Alba-Iulia și la 24 km față de cel mai apropiat oraș, Sebeș.

Vecinii comunei Șpring sunt: la nord comuna Ohaba, la nord-vest comuna Berghin, la vest comuna Daia-Română și Câlnic, la sud-est comuna Miercurea din Județul Sibiu și la est comuna Doștat și Roșia de Secaș. Suprafața cuprinde în teritoriul administrativ 9113 ha.

Calea de acces la amplasamentul lucrării din prezentul proiect este drumul județean DJ106I.

Comuna Șpring cu localitatea aferentă Cunța se află în județul Alba, Regiunea de Dezvoltare Centru. Localizare geografică a Regiunii Centru, respectiv a amplasamentului studiat este în centrul țării, pe cursurile superioare și mijlocii ale Mureșului și Oltului, Regiunea Centru este străbătută de meridianul de 250 longitudine estică și paralela de 460 latitudine nordică. La nivel continental, Regiunea Centru este situată în partea de sud-est a Europei și a Uniunii Europene. Prin poziția sa geografică, Regiunea Centru ocupă o poziție privilegiată, realizând conexiuni cu 6 din cele 7 regiuni de dezvoltare, înregistrându-se distanțe aproximativ egale din zona ei centrală până la punctele de

trecere a frontierelor.

Regiunea Centru este formată din 6 județe (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu), care însumează o suprafață de 34.100 km2 , reprezentând 14,3% din teritoriul țării.

Prin realizarea investiției se vor asigura și următoarele aspecte:

-Asigurare siguranței în exploatare;

-Îmbunătățirea gradului de confort/siguranță al locuitorilor şi locuințelor din zona drumului;

-Întreținerea mult mai eficientă şi mai ușoara prin pereerea șanțurilor;

-Colectarea apelor de pe accese prin realizarea șanțurilor, astfel apa de pe drum nu mai ajunge în curțile oamenilor;

-Îmbunătățirea aspectului localității.

