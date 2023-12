Construirea rețelei de apă uzată și a stației de epurare, în satul Veseuș din Jidvei: Licitația de peste 14 MILIOANE de lei, lansată în SEAP

Primăria comunei Jidvei a lansat recent, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru lucrări în cadrul proiectului „Construire rețea de apă uzată și stație de epurare, în sat Veseuș, comuna Jidvei, județ Alba”. Valoarea totală estimată a investiției este de 14.252.840 de lei.

În proiectul de față s-a avut în vedere faptul că în comună Jidvei, sat Veseuș, nu se asigură accesul la sistemul de canalizare menajeră, fiind astfel necesară realizarea unei rețele de canalizare menajeră corespunzătoare, inclusiv stație de epurare cu descărcare spre cel mai apropiat emisar natural.

În comuna Jidvei există un sistem centralizat de alimentare cu apă care alimentează cu apă aproape toate gospodăriile existente, astfel evacuarea apelor uzate menajere din gospodăriile localnicilor se face necontrolat, fie prin șanțurile de ploi existente, fie prin vai naturale, poluandu-se în acest fel emisarii naturali și/sau pânză freatică.

Pentru rezolvarea cât mai urgentă a canalizării centralizate, a preluării și transportul apelor uzate menajere, inclusiv epurarea lor corespunzătoare pentru comuna Jidvei, sat Veseuș, Primăria Comunei Jidvei va realiza investiția și totodată va constitui un pas important în modernizarea infrastructurii publice de bază din comuna Jidvei, județul Alba, astfel se va atinge o ţintă importantă în scopul atingerii performanţei serviciului public, precum şi pentru respectarea de către acesta a celor două responsabilităţi majore asumate: sănătatea şi confortul locuitorilor, respectiv siguranţa mediului şi protejarea resurselor de apă.

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul proiectului construire retea de apa uzata si statie de epurare, în sat Veseuș, comuna Jidvei, județ Alba este:

– asigurarea unui sistem modern si eficient, cu cresterea flexibilitatii si eficientei in operare a retelelor de canalizare,

– imbunatatirea nivelului de trai al populatiei prin ridicarea substantiala a gradului de confort al gospodariilor din mediul rural,

– reducerea impactului asupra mediului (poluare), precum si o mai buna dezvoltare economica a zonei

Descrierea lucrarilor

Retea de canalizare menajera:

Sunt prevazute retele de canalizare menajera cu diametrul De 250mm si De 200mm, PVC KG SN8, pe o lungime totala de 7662 metri, conform planurilor de situatie.

Racordarea gospodariilor la reteaua de canalizare menajera se va face cu tuburi PVC SN8 cu De 160mm. Racordul reprezinta distanta de la limita de proprietate pana la reteaua de canalizare menajera propusa. Se propun un numar total de 350 de racorduri pentru, pentru un numar de 1300 locuitori echivalenti.

Reţeaua de canalizare va cuprinde un numar de 180 de cămine menajere propuse, acestea având şi rolul de rupere de pantă datorită configuraţiei terenului. întrucât adâncimea căminelor si implicit adancimea conductelor de canalizare variaza de la 0.80 m la 4.40 m, se vor utiliza sprijiniri de maluri, respectiv scut de protecţie.

Caminele de vizitare

Pe reteaua de canalizare menajera propusa s-au prevazut camine de vizitare conform STAS 2448 si conform NP-133 / 2015 vol II, astfel s-au propus camine din inele de beton prefabricata pentru adancimea de pana in 2 metri Dn 800mm si pentru adancimea de peste 2 metri Dn 1000mm, in urmatoarele situatii intampinate:

– in punctele de schimbare a directiei,

– in punctele de schimbare a pantei,

– in punctele de schimbare a dimensiunii,

– in aliniament, la distanta de maxim 60,00 m,

– in punctele de descarcare in alte canale,

– in punctele de preluare a altor canale secundare.

Caminele de vizitare prevazute pe reteaua de canalizare menajera din acest proiect sunt conform STAS 2448 – in functie de diametrul canalului. Ele sunt prevazute cu o gura de acces acoperita cu capac si rama cu piesa suport carosabil.

Caminele vor avea trepte de acces pentru interventie si curatire. Inaltimea acestor camine este variabila, functie de adancimea la care este pozat tubul de canalizare.

In caminele aflate inainte de statiile de pompare se vor monta gratare metalice pe ramura care se descarca in statia de pompare, pentru a indeparta eventualii plutitori din apele uzate menajere care ar putea deteriora utilajul de pompare.

Racorduri

La fiecare imobil s-a alocat câte un racord din conductă de PVC SN8 De160mm, ce se va conecta în cel mai apropiat cămin menajer propus CM sau cu şa de racordare cu articulatie sferica si unghi de pivotare (acolo unde proprietatile sunt amplasate intre camine). S-au alocat un numar de 350 de buc de racorduri pe imobil.

Caminele de racord se vor amplasa in exteriorul proprietatii, pe domeniul public si vor ramane in sarcina proprietarilor de imobile a fi achizitionate si/sau executate, cu asistenta tehnica din partea constructorului.

Racordarea gospodariilor la reteaua de canalizare menajera se va face cu tuburi PVC SN8 cu De160mm. S-a luat in considerare in medie 6,00 m pentru fiecare gospodarie. Racordul reprezinta distanta de la limita de proprietate pana la reteaua de canalizare menajera propusa.

Racordarea se poate face in caminul de vizitare, sau direct in canal prin intermediul unei piese speciale – şa din PVC, montata pe tub.

Refulare

Conductele de refulare sunt din polietilena de inalta densitate PN10 cu De 110mm. Ele se monteaza ingropat la o adancime de 1,20 m deasupra generatoarei superioare. Dupa executarea sapaturii, fundul santului se va nivela si apoi se va realiza un pat de nisip cu grosime de 0,15m, compactat cu mijloace manuale pana se va realiza un grad de compactare de 0,90. Conductele vor fi protejate lateral si deasupra cu un strat de nisip cu grosimea de 0,15 m. Nisipul folosit pentru protectia tuburilor va avea granulatia 1 – 7 mm. S-a propus o lungime de aproximativ 344 metri.

Statia de pompare ape uzate – SPAU

Statia de pompare apare ca o necesitate pentru pomparea apelor uzate intr-un diferit punct a retelei de canalizare acolo unde relieful terenului nu permite curgerea gravitationala a apelor uzate, sau unde se adanceste mult reteaua de canalizare, peste adancimea minima admisa.

Avand in vedere structura reliefului din zona studiata pentru reteaua de canalizare propusa, a rezultat o statie de pompare a apelor uzate menajere necesara care pompeaza apele uzate in colectorul cel mai apropiat, de unde curgerea apelor uzate este gravitationala.

Statia de pompare este amplasata în punctul cele mai jos al retelei de canalizare pentru a nu se depasi o adâncime de pozare mai mare de 5 – 6,0 m. Amplasarea statiei de pompare se va realiza pe cat posibil in spatiu verde, iar in acostament numai acolo unde nu exista spatiu necesar. Constructiile statiei de pompare va fi complet etanse si cu accesul in interiorul statiei prin intermediul unei scari.

Statia de pompare va fi complet automatizata, fara personal de supraveghere locala permanenta. Automatizarea are rolul de a se asigura controlul pompelor prin pornirea sau oprirea acestora functie de nivelul apei în bazin, alternarea automata a perioadelor de functionare a pompelor, pornirea automata dupa întreruperea accidentala a alimentarii curent electric, semnalarea avariilor.

