Consiliul Național al Elevilor dorește schimbări în alegerea inspectorilor școari. Care sunt dorințele CNE

Consiliul Naţional al Elevilor dorește să fie implementate schimbări în ceea ce privește comisia pentru șefia inspectoratelor județene școlare. CNE solicită ministrului Educaţiei, Monica Anisie, să includă în comisia de concurs câte un elev din partea consiliului județean al elevilor, cu rol de observator.

Comunicatul Consiliului Național al Elevilor:

“Vrem elev în comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor de inspectori școlari!

La începutul mandatului său, Ministrul Educației și Cercetării, Monica Anisie, a declarat faptul că și-l dedică în întregime beneficiarilor direcți ai educației, anume elevii. Această declarație a fost salutată de către reprezentanții elevilor din România, însă suntem de părere că este momentul în care acest deziderat să se cristalizeze prin fapte concrete.

Întrucât metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic se află în consultare publică, Consiliul Național al Elevilor solicită Ministerului Educației și Cercetării să includă în această metodologie obligația ca în comisia de concurs să se afle un elev delegat din partea consiliului județean al elevilor, cu rol de observator. Suntem de părere că această măsură ar atrage după sine creșterea gradului de implicare a elevilor în procesul decizional – întrucât aceștia sunt beneficiarii direcți ai sistemului – aspect considerat prioritar în Strategia de tineret a Uniunii Europene pentru perioada 2019-2027, așa cum arată și Obiectivul European pentru Tineret cu numărul 9: Space and participation for all (Spații ale tinerilor și participare pentru toți), prin următoarele direcții strategice:

Tinerii sunt sub-reprezentanți în procesele de luare a deciziilor care îi privesc, deși angajamentul lor este crucial pentru democrație. Ei au nevoie de acces la infrastructură în comunitățile lor pentru a le fi sprijinită dezvoltarea personală, culturală și politică.

Asigurarea faptului că tinerii pot influența în mod adecvat toate domeniile societății și toate etapele proceselor decizionale, de la stabilirea agendei până la implementare, monitorizare și evaluare, prin mecanisme și structuri accesibile pentru aceștia, garantând că politicile răspund nevoilor lor.

Asigurarea accesului echitabil în luarea deciziilor de zi cu zi pentru toți tinerii din medii diferite.

Creșterea participării tinerilor și, prin urmare, a reprezentării echitabile a acestora în procesele electorale, precum și în organismele alese și în alte structuri decizionale, la toate nivelurile societății.

Mai mult decât atât, având în vedere faptul că procesul de ocupare a funcțiilor de inspectori școlari este unul sensibil, urmare a multiplelor acțiuni de politizare a sistemului educațional, ne dorim ca un elev, un beneficiar direct al sistemului, care are abilitatea de a gândi critic și de a privi obiectiv situațiile din jurul său, să poată fi parte a acestei comisii care are un rol important în stabilirea conducerii microsistemului educațional la nivel județean.

“Toate deciziile luate de inspectorii școlari afectează elevii – nu există nici măcar o politică educațională asumată la nivel școlar, local, județean sau național care să nu ne afecteze. Suntem beneficiarii primari ai sistemului – sună bine pe hârtie, nu? – dar vrem o recunoaștere reală care să se transpună în fapte concrete. Doamna Ministru a afirmat faptul că își dedică mandatul nouă, elevilor, drept care îi solicităm acesteia să includă dreptul elevilor de a fi observatori în această comisie. Dacă la nivel european se dorește creșterea gradului de participare a tinerilor la procesul decizional, la noi de ce să nu se poată? Dacă nu aveți ce să ascundeți, chemați elevii în comisie”, a declarat Antonia-Laura Pup, președintele Consiliului Național al Elevilor”

Sursa: edupedu.ro