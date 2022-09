Consilierul lui Zelenski îl face AGENT RUS pe Andrei Marga, după declarațiile sale de la Alba Iulia: „Cea mai uitată naftalină politică”

Un avocat vrea să inițieze un proces colectiv împotriva ”facturilor nesimțite” la energie: Suma IMENSĂ venită de la regularizare

Avocatul Adrian Cuculis s-a alăturat celor care reclamă facturi uriașe la energie.

Cuculis a anunțat că a primit și el o regularizare în valoare de peste 3.000 de lei și că ia în calcul inițierea unui proces colectiv.

Într-o postare pe Facebook, avocatul precizează că stă într-un apartament de două camere

”Am tot văzut zilele acestea mai multe persoane care își publicau facturile la energie.

Nu înțelegeam totuși cum ajungi pentru un bec, un televizor, un frigider și câteva aparate care consumă ocazional, să plătești mii de lei factura la energie.

După ce am făcut un video (acum 2 zile) și l-am publicat, unde îndrumam oamenii cum să facă să conteste factura la curent dacă are o valoare ieșită din comun, mă trezesc ieri cu o factură la un apartament de domiciliu cu 2 camere, unde nu consumăm mai mult decât ce am scris mai sus, de 3.400 de lei”, a scris Cuculis.

Avocatul a anunțat că va contesta ”facturile nesimțite”

Mă gândesc în mod serios ca alături de colegii mei din societate să inițiem un proces colectiv pe furnizori separați cu grupuri separate prin care să le cerem acestora plata de daune și despăgubiri morale pentru șarabanda pe care o fac de 9 luni de zile, plus anularea facturilor aferente și restituirea sumelor de bani încasate pe acestea”, a mai scris el.

Cuculis a transmis că pașii care trebuie urmați în depunerea contestațiilor sunt următorii:

– Notificăm în scris furnizorul de energie și contestăm întinderea valorii facturii;

– Solicităm furnizorului de energie să pună la dispoziție metrologia contorului și verificăm cu indexul vechi dacă nu cumva apare o discrepanță;

– Dacă nu primim răspuns favorabil în maxim 15 zile, trimitem plângerea la ANRE, la departamentul de protecție a consumatorului sau direct la ANPC;

– În pararel deschidem o acțiune în instanță pentru anularea facturilor.

Recent, mai multe persoane publice s-au plâns de facturile uriașe la curent. Printre acestea se află filosoful Mihai Șora, actorul Marius Manole și Dorian Popa.