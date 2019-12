Comunicat de presă| Vicepreședintele TLDE îl felicită pe Alin Ignat: ”Și noi tinerii avem dreptul să cântam, sa ne distrăm sau sa mergem în cluburi, nu doar Orlando

În calitate de Vicepreședinte Tlde, il felicit pe Prim Vicepreședintele Pnl,” albanezul” Alin Ignat, pentru numirea in functia de Secretar de stat la Ministerul Muncii.

In guvernarea Psd-Alde la numirea mea in functia de Secretar de stat,Alin Ignat, în calitate de purtător de cuvânt al Pnl Alba, a avut o reacție nepotrivită pentru un tânăr liberal,dar acum ma simt obligat să ii iau apărarea după declarația, cel puțin nepotrivita, a doamnei Lia Olguta Vasilescu, „aceea ca Pnl a numit un cântăreț in functia de Secretar de stat”. Si noi tinerii avem dreptul de sa cântam, sa ne distrăm sau sa mergem in cluburi,nu doar Orlando.

In alta ordine de idei il cunosc pe tânărul Ignat,provine dintr-o familie sănătoasă, de liberali, suntem colegi in CL Alba Iulia.Este un lucru bun ca are o afacere in Alba Iulia, deține un restaurant select si nu un birt si nu așteaptă ajutoare sociale sau bani din pensia bunicii. Doamna Vasilescu,indiferent de coloratură politică,tineretul (PNL,PSD,ALDE etc…), trebuie promovat si încurajat in functii de conducere, pentru ca viitorul țării sta in noi.

Nu suntem traseisti politici si nici nu planează asupra noastră fapte de corupție, asa ca promovati-ne si va vom reprezenta cu cinste in politica României si nu numai.

Lazar Ioan Bogdan

Vicepreședinte TLDE.