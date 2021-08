Comunicat de presă| Senator PNL de Alba​, Bumb Sorin Ioan: Pistoalele Beretta pentru dotarea Poliției Române trebuie să se fabrice la Cugir

Cele 25.000 de pistoale Beretta pe care Compania Națională Romarm le va livra Ministerului de Interne trebuie sa se fabrice la Cugir, unde exista specialiști, exista tradiție și experiență in fabricarea de arme.

Fabrica din Cugir are o istorie de aproape 250 de ani și armele fabricate aici au ajuns sa fie exportate in toate colțurile lumii. Specialiștii din Cugir au realizat, de-a lungul timpului, unele dintre cele mai complicate comenzi pentru industria civila și militara, iar acest corp de specialiști a stat inclusiv la baza dezvoltării spectaculoase a industriei de precizie din Cugir, de după revoluție.

Cu toate acestea, vedem însă, că Ministerul Economiei, cel care patronează Romarm, a luat decizia de a fabrica cele 25.000 de pistoale Beretta pentru Ministerul de Interne, în comuna Șimian din județul Mehedinți. Un loc in care exista doar un câmp cu iarba arsa de soare, ce-i drept pus la dispoziție gratuit de către Primăria din localitate, pentru construirea acestor arme. Acolo nu exista o tradiție în fabricarea de arme, nici măcar în industria de precizie sau de prelucrare a metalelor, nu există specialiști în domeniu, nu există capacitați de producție, nu există utilaje, nu există utilități pe teren, nu există nimic. Efectiv exista doar un câmp gol.

In aceste condiții, decizia Ministerului Economiei este… cel puțin surprinzătoare. E drept ca prin contractul de livrare al celor 25.000 de pistoale, exista obligativitatea de a face investiții în valoare de 80% din suma totală, dar aceste investiții trebuiau făcute la Cugir. Acești bani trebuiau folosiți pentru a dezvolta și moderniza fabrica din Cugir, pentru a o întări și a o pregăti mai bine pentru piață, in condițiile in care concurenta pe acest sector este tot mai dura. Așa, investind într-un câmp cu ciulini, banii vor fi investiți, culmea, in detrimentul fabricii de la Cugir, pentru ca lipsind Cugirul de aceste investiții se creează automat un avantaj concurentei. Înțeleg necesitatea de a crea locuri de munca într-o zona vitregită, cu șomaj mare și cu probleme multiple, dar trebuie sa fim realiști. In condițiile in care acum exista doar un câmp cu iarbă, fără utilități, fără utilaje și fără specialiști, „fabrica” din Mehedinți va fi cel mult o hală în care se vor asambla niște arme gata făcute. Italienii de la Beretta vor rămâne cu profiturile iar muncitorii din Mehedinți se vor face ca „fabrică” niște arme, pe modelul pe care, prin anii 90, electronicele din China erau și ele „fabricate” in Romania, unde doar se strângeau câteva șuruburi și se împachetau, pentru a scrie pe ele că sunt produse autohtone și a evita taxele vamale. Mai mult decât atât, nimeni nu spune ce se va întâmpla cu „fabrica” din Mehedinți după ce vor fi livrate cele 25.000 de pistoale către Ministerul de Interne. Cel mai probabil se va desființa, pentru ca nu va putea sa reziste pe piață. Și atunci, întreb retoric, nu e logic, normal și cinstit sa investim acești bani la Cugir și sa ne întărim industria națională, in loc sa ne furam singuri căciula, doar ca unii să taie panglici? Sau de aceea au fost demiși intempestiv și administratorii celor două fabrici din Cugir, că să nu mai aibă cine pune întrebări?

Datoria mea de Senator de Alba este să îmi apar județul și economia de aici. Tocmai de aceea, voi urmări îndeaproape acest subiect și voi face toate demersurile necesare pentru ca Ministerul Economiei sa ia decizia corecta și permită fabricarea acestor pistoale la Cugir, acolo unde exista tradiție, dotare și specialiști. Alături de domnul Primar al Cugirului, Adrian Taban și împreună cu Europarlamentarul Mircea Hava, Președintele PNL Alba, vom susține pana la Bruxelles, daca e nevoie, ca aceasta investiție sa se facă la Cugir și Romania sa beneficieze de ea. Sunt sigur ca, alături de Ludovic Orban, cel care era prim-ministru când s-a câștigat aceasta licitație pentru Romania și care înțelege corect lucrurile, vom reuși sa oprim greșeala de a redirecționa o investiție valoroasă către un câmp cu iarba arsa de soare, in loc sa o aducem la Cugir, acolo unde ii este locul.

Bumb Sorin Ioan

Senator PNL de Alba​