Comunicat de presă| Radu Cristian: PSD consideră că România trebuie să suspende importul de cereale din Ucraina, pentru protejarea fermierilor români

DREPT LA REPLICĂ USR Alba: Domnul Hava nu a învățat că dezvoltarea unui oraș se face cu proiecte și cu șantiere, nu cu povești politicianiste

Între două avioane și două excursii de relaxare prin Europa, domnul Mircea Hava și-a adus aminte de orașul pe care l-a lăsat în haos, când a plecat la Bruxelles, și l-a apucat brusc grija pentru albaiulieni. Și cum ipocrizia este o „virtute” pentru domnul europarlamentar Hava, domnia s-a trezit vorbind tocmai despre proiectele de mobilitate.

Într-un adevărat „delir”, ca să folosim chiar cuvintele domnului Hava, acesta are obrăznicia să aducă în discuție chiar zona cartierului Lipoveni (străzile Mărășești și Gheorghe Doja). Această zonă a fost condamnată să fie sufocată de trafic chiar de fostul primar Mircea Hava, care s-a opus construirii unui pasaj peste sau pe sub calea ferată. „Marele” om de partid și de administrație Mircea Hava a fost întrecut chiar și de primarul din comuna Sântimbru, care a știut să susțină construirea unui pasaj pe sub calea ferată și care, astfel, a rezolvat o problemă importantă a comunității.

Nu înțelegem cum poate deschide gura un om, care, timp de un sfert de secol, nu a fost în stare să rezolve problema unei treceri peste calea ferată spre șoseaua de centură și spre zona în care se lăuda că va atrage investitori. Cele câteva sute de albaiulieni care lucrează în cele două companii din acea zonă sau în zecile de companii din Ciugud (unde chiar au fost atrași cu adevărat investitori) trebuie să înfrunte, zilnic, un trafic de coșmar din cauză că domnul Hava nu a vrut sau nu a avut competența necesară să realizeze un pasaj peste calea ferată.

Revenind apoi la proiectele de mobilitate, îi spunem domnului fost primar Hava că dezvoltarea unui oraș se face cu șantiere și lucrări, nu cu povești politicianiste. În aproape un sfert de secol în care a ocupat scaunul de edil al municipiului Alba Iulia, domnul Hava nu și-a învățat nici măcar sloganul pe care îl folosea în multe campanii electorale: „fapte, nu povești”. Să amintim că toate proiectele de mobilitate au avut erori grave, omisiuni și toate au fost întârziate.

Pentru aceste lucruri trebuie să mulțumim domnului Hava, care în ultimul mandat credem că era cu gândul la cafenelele Bruxelles-ului, respectiv domnului Paul Voicu, celui care a vrut să îi lase moștenire Alba Iulia. Îngrozit să abordeze „moștenirea” dezastruoasă a lui Mircea, „săracu’ Paul” a ținut proiectele de mobilitatea la sertar, lucru care a creat întârzieri enorme în aceste proiecte și probleme care puteau afecta posibilitatea de implementare.

Totuși, ca să doarmă liniștit la Bruxelles, îi spunem domnului europarlamentar Mircea Hava, cât de curând pensionar de lux, că toate proiectele de mobilitate sunt în grafic și, spre dezamăgirea domniei sale, vor fi duse la bun sfârșit. Pe unele tronsoane se circulă deja pe noul asfalt proaspăt turnat și îl invităm pe domnul Hava să își sacrifice o zi din Bruxelles, Strasbourg sau alt oraș european pentru a descoperi cu adevărat cum se schimbă în bine Alba Iulia. De asemenea, primarul Gabriel Pleșa și noua echipă a administrației locale continuă să facă curățenie după „moștenirea Hava” și pun lucrurile în ordine. Măsurile de mobilitate introduse în diferite zone au la bază studii realizate împreună cu specialiști și, bineînțeles, vor fi adaptate oricând în funcție de evoluțiile din teren și pe baza consultării cu cetățenii.

Așa că, stimate domnule Hava, vă recomandăm să renunțați la demagogie și să vă vedeți de activitatea din Parlamentul European, plătită cu bani grei, la care mulți dintre albaiulieni nici nu visează măcar. Nu visează „datorită” dumneavoastră, care ați reușit să speriați și să goniți toți investitorii mari care ar fi dorit să dezvolte afaceri în Alba Iulia. Apoi, ca să știți și dumneavoastră, dezvoltarea unui oraș se face, domnule fost primar Mircea Hava, cu viziune, cu proiecte bine scrise și cu șantiere, nu cu povești politicianiste.

Biroul de presă USR Alba